"Procuramos facerlle unha homenaxe á nosa cultura e á música tradicional"
Esta fin de semana celébrase a XIX Foliada de Melide, na que haberá cantos de taberna, espectáculos, artesanía e moita festa
Melide xa o ten todo preparado para vivir este sábado e domingo a decimonovena edición da súa gran foliada. Dúas xornadas cheas de ilusión, alegría e festa nas que, a través de múltiples actos, porán en valor unha importante parte da historia do seu municipio, con actuacións musicais, espectáculos de rúa, obradoiros de baile e unha destacada mostra de artesanía. «Procuramos facer unha homenaxe á nosa cultura e música tradicional», di a concelleira de festexos, Carmen Liñeira.
Estes festexos naceron no ano 2005 cando un grupo de mozos melidenses uniron forzas para crear un serán, mesturando música, baile e convivencia para celebrar o comezo da primavera. Así, pouco a pouco a cita foi medrando e consolidouse como a coñecida Foliada de Melide. «Os veciños síntena moito. É un evento único que congrega festeiros de toda a comarca e ata de fóra», explica a edila.
Un dos seus piares fundamentais é o Concurso de Cantos de Taberna, que este ano chega á súa 15ª edición. Desta volta participarán no certame 21 agrupacións, que competirán o sábado por alzarse co triunfo. Tamén o sábado haberá un obradoiro de baile impartido por Manu Seoane e unha marcha gaiteira pola vila. Os pratos fortes do domingo serán a presentación musicalizada do libro O violín que trae o vento, e a sesión vermú amenizada por Irmaos da Raia Seca.
Se falamos de foliada en Melide tamén falamos de artesanía. É por iso que, tanto sábado como domingo, a festa dará comezo a partir das 11.00 horas coa apertura da Mostra de Artesanía e Instrumentos, na Praza do Convento, onde estarán habilitados 14 postos con traxes e recordos propios de épocas pasadas.
A cativada divertirase coa actuación dos Monifates o domingo e con diferentes xogos populares. «O bo da foliada é que está feita para a diversión de todas as idades. Será un éxito», comenta a edila.
- La Xunta anuncia una nueva oferta de empleo público con más de 800 plazas de libre acceso
- El ascensor que vuelve a poner a Santiago en la élite de la arquitectura mundial
- Luz verde al nuevo barrio de Mallou: la Xunta impulsa el suelo para 3.600 viviendas en el norte de Santiago
- De Arzúa a 'La Isla de las tentaciones': esta es la nueva pareja que se une al popular 'reality' de Mediaset
- Santiago se queda sin aeropuerto 35 días: fechas, motivos, alternativas y el impacto económico
- Un popular influencer gastronómico se rinde a un restaurante 'de pueblo' a media hora de Santiago: 'Va a ir a tu lista
- Parece un cuento de hadas y está a 1 hora de Santiago: el bosque gallego con casas de gnomos y un tipi indio para pasar la noche
- Un autobús atascado colapsa el tráfico en el periférico de Santiago durante más de dos horas