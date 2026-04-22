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Un incendio obliga a desalojar un edificio de cuatro plantas en Carballo

Fue necesario cortar el tráfico en la calle Valle Inclán para facilitar el trabajo de los bomberos

El fuego comenzó en un piso de la tercera planta del edificio.

El fuego comenzó en un piso de la tercera planta del edificio. / Google Maps

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

Un incendio declarado pasadas las 14.30 horas en el centro de Carballo ha obligado a desalojar a los residentes en un edificio de cuatro plantas de la calle Valle Inclán.

El fuego, que afectó a un piso de la tercera planta, obligó además a cortar el tráfico rodado por la referida calle para facilitar la labor de los servicios de extinción. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales.

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En el lugar trabajan varias dotaciones del parque de bomberos de Carballo, y hasta el lugar también se desplazaron agentes de la Policía Local y la Guardia Civil.

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