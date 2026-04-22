Melide difunde su Festa do Melindre repartiendo dulces en puntos de donación de sangre

El Concello de Melide pondrá en marcha un año más una campaña de promoción de la XXXIV Festa do Melindre e da Repostaría Tradicional a través del reparto de melindres y otros dulces típicos de la localidad en distintos puntos de donación de sangre de Galicia.

La iniciativa, que se desarrolla en colaboración con la Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue, comenzará el próximo 29 de abril en Lugo, en horario de mañana, y continuará el 30 de abril en A Coruña, ya en turno de tarde. En mayo, la acción llegará el día 6 a Santiago y concluirá el 8 de mayo en Melide, con una jornada completa.

Durante estas fechas, las personas que acudan a donar sangre recibirán dulces tradicionales de Melide, en una acción con la que el Ayuntamiento busca reforzar la difusión de una fiesta que se celebrará los días 9 y 10 de mayo en la localidad.

Esta campaña se suma a otras acciones promocionales impulsadas en los últimos meses para dar visibilidad a la cita, como la presentación del cartel en Fitur, la promoción realizada en Foz durante el Certame de Baristas o la reciente presencia de la fiesta en Santurtzi. Además, también se distribuyeron 20.000 manteles de papel promocionales entre establecimientos de hostelería y restauración.

Fiesta de Interés Turístico Gallego

La Festa do Melindre, declarada Fiesta de Interés Turístico Gallego en 2013, rinde homenaje a los tres dulces que definen la tradición repostera melidense: melindres, ricos y amendoados. La celebración nació en 1991 por iniciativa municipal con el objetivo de proteger y poner en valor unas elaboraciones ligadas a los hornos locales y transmitidas de generación en generación.

El programa de esta edición incluirá, entre otras actividades, animación de calle, obradoiros, showcookings, maridajes, el nombramiento de embajadores y actuaciones musicales. Entre los nombres previstos figuran Mary Mosteiro, Martín Ribeirao, Manuel Garea y la cantante Sabela, que actuará el domingo por la tarde.