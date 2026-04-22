Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre LavacollaCatedralMoción de censuraReigosaTropezón del Obra
instagram

SEGURIDADE

O BNG de Cee pide pasos de peóns e limitar a velocidade na AC-445 en Estorde

Instan á Xunta a actuar con urxencia dada a alta concorrencia á praia da localidade

O portavoz municipal do BNG, no centro, á beira da AC-445 en Estorde.

O portavoz municipal do BNG, no centro, á beira da AC-445 en Estorde. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Cee

O BNG reitera á Xunta a necesidade de mellorar "de xeito urxente" a seguridade viaria na AC-445 ao seu paso por Estorde (Cee).

O portavoz municipal, Serxio Domínguez Louro, considera que "logo de que se instalasen dúas marquesiñas para as paradas de autobús, o máis lóxico é que se proceda a habilitar pasos de peóns".

Unha reclamación que o BNG xa levou ao Parlamento galego a través do deputado Oscar Insua. A proposta tamén inclúe a redución da velocidade a 50 km/h. Na actualidade pódese circular a 70 km/h.

Un areal moi concorrido

Os nacionalistas lembran que a vía AC-445, transcorre a escasos metros da praia de Estorde, e na época estival "é moi concorrida, polo que é preciso e urxente dotar de pasos de peóns para que os viandantes teñan máis seguridade, tal e como se fixo noutros tramos con idéntica necesidade".

Agardan que a Xunta "desta vez tome medidas e que non espere a que haxa unha morte, como aconteceu non hai tanto tempo na recta da Anchoa, en Fisterra".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents