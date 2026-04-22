Más de la mitad de las 376 iniciativas del Polo de Emprendemento de Melide son proyectos hechos por mujeres

La delegada de la Xunta, Belén Do Campo, y el director territorial de la Consellería de Emprego, Juan José Couce, visitaron este miércoles el Polo de Emprendemento de Melide, una red de apoyo que, desde su puesta en marcha en el municipio en el año 2023, ha asesorado a más de 376 iniciativas empresariales, de las que cerca del 54 % fueron impulsadas por mujeres.

Do Campo y Couce pusieron en valor el papel clave que desempeña este servicio en el apoyo a las personas autónomas y a las pequeñas empresas de la comarca, así como en la dinamización del tejido económico local.

Ofrecen servicios a 24 ayuntamientos

El Polo de Emprendemento de Melide da cobertura a 24 ayuntamientos: Sobrado, Toques, Santiso; Arzúa, Boimorto, O Pino, Touro; Santiago, Val do Dubra, Ames, Boqueixón, Teo, Vedra, Brión; Cerceda, Ordes, Mesía, Frades, Oroso, Tordoia, Trazo,Padrón, Rois y Melide, ofreciendo asesoramiento gratuito y acompañamiento personalizado tanto a personas que están valorando iniciar una actividad como a aquellas que ya tienen un negocio en marcha y quieren consolidarlo.

La delegada de la Xunta destacó la importancia de las acciones destinadas a fomentar la diversificación y la puesta en valor del sector primario mediante la transformación y comercialización de productos con mayor valor añadido, un ámbito en el que los polos desempeñan un papel fundamental.