Primeras multas en el carril bici de Milladoiro: del "esto es progreso" al "qué disparate"

Se acabó lo de aparcar libremente en el carril bici de Milladoiro, una práctica que se había convertido ya en algo habitual en el día a día de la localidad. La Policía Local de Ames comenzó ayer a multar a los coches estacionados en la pista ciclable habilitada a lo largo de la N-550 que atraviesa la urbe y en la que hasta ahora dejaban sus vehículos muchos vecinos aprovechando que todavía faltaban tramos por pintar y señalizar, tras las obras de humanización ejecutadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que todavía no han finalizado del todo.

Desde el Gobierno de Blas García habían avanzado que la prioridad era precisamente actuar en el carril bici dado que se estaba utilizando para aparcar, lo que, según fuentes municipales, había causado daños en varios de los canalizadores de caucho —conocidos como 'orugas'— que delimitan la ciclovía.

Finalmente, será el próximo lunes día 27 cuando el carril esté completamente operativo. Así lo confirmó este miércoles el Concello en un aviso colgado en su página web en el que recuerda que, según la normativa vigente, "queda prohibido parar, estacionar o invadir" la pista ciclable. El incumplimiento de la normativa, advierten desde el Ejecutivo municipal, podrá tener como consecuencia "la imposición de las correspondientes sanciones".

Las primeras penalizaciones, no obstante, ya se han cursado. Y es que los agentes de la Policía Local de Ames tramitaron ayer martes un total de ocho sanciones a personas que estacionaron sus vehículos en zonas del carril bici en las que, según indican fuentes municipales, "estaba expresamente indicado que debían permanecer libres para la finalización de las obras". Algunas de estas actuaciones se produjeron a partir de las denuncias realizadas por particulares por las molestias que les ocasionaron algunos de los coches aparcados indebidamente.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo, Lyanec Carrasana, David Hervella, Rigelys Abreu y Serafín Vidal, junto al carril bici de Milladoiro / S. L. C.

Opiniones para todos los gustos

"Entendo que xa houbo un prazo prudencial e a xente ten que saber que non se pode aparcar aí", sostiene David, vecino de Milladoiro desde hace siete años, a preguntas de este diario. "A mí me parece muy bien que multen", apunta Serafín Vidal, que lleva 30 años residiendo en la localidad. "Esto es progreso, hay que pensar en los que vienen detrás", señala, antes de precisar que está "muy contento" con la humanización. A unos metros de distancia, Lyanec Carrasana y su suegra, Rigelys Abreu, cubanas asentadas en la urbe desde hace seis años, expresan su disconformidad. "Es exagerado que sancionen, porque el carril bici aún no está terminado", afirma Lyanec. "Lo normal sería que avisaran antes para que la gente esté al corriente", añade Rigelys, que ve las aceras "muy anchas" y la calzada "muy estrecha" y que cuestiona la falta de aparcamientos para los vecinos. Por el contrario, para David Hervella, compostelano que espera por su coche ante un taller mecánico situado en Rosalía de Castro (N-550), es muy positivo que se fomente "a mobilidade sostíbel", aunque cree que va a ser "difícil" hacer uso de este carril bici en particular a causa de la pendiente que tiene la travesía. No es precisamente la inclinación lo que preocupa a Elena Rodríguez, residente desde hace más de 25 años, a quien la presencia del carril bici junto a los pasos de peatones y las paradas de autobús le produce "inseguridade" y "confusión": "Qué disparate", protesta.

Por el contrario, el concejal responsable de las áreas de Urbanismo y Seguridad, Víctor Fernández, asegura que la pista ciclable "supón un paso importante na mellora da mobilidade sostible no Milladoiro e na seguridade viaria" y subraya que, con esta actuación, se priorizan "os modos de desprazamento máis limpos e eficientes. El edil, eso sí, hace un llamamiento a la ciudadanía para que haga un uso "responsable" de esta infraestructura. Y, en este sentido, puntualiza que el "correcto funcionamiento" de la ciclovía dependerá de que peatones y conductores respeten las normas y de la buena convivencia entre todos los modos de transporte.

Desde el Concello de Ames subrayan que la vía ciclable está reservado exclusivamente para la circulación de bicicletas y vehículos de movilidade personal (VMP), por lo que en todo momento debe permanecer libre de vehículos a motor y de obstáculos, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios.