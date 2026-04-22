INFRAESTRUTURAS
PSOE e BNG pedirán dende a Deputación a gratuidade da autovía A Coruña- Carballo
Esixen ademais un plan de mantemento urxente do firme
O PSOE e o BNG levarán de novo ao pleno da Deputación da Coruña unha moción para esixir á Xunta a gratuidade da autovía AG-55 (A Coruña-Carballo).
A moción inclúe dous acordos principais: eliminar as peaxes e establecer a gratuidade plena da AG-55, e executar un plan de mantemento urxente para corrixir os problemas do firme e os puntos de acumulación de auga, co obxectivo de garantir a seguridade das persoas usuarias.
Primeira autoestrada galega
Os socialistas lembran que a AG-55, a primeira autoestrada integramente galega, foi construída en dúas fases, coa apertura do tramo A Coruña-A Laracha en 1993 e a súa extensión ata Carballo en 1997. Sobre esta última inauguración, sinalan que se realizou “nun acto sorpresa, de noite e con presenza policial”, impedindo o achegamento da veciñanza que reclamaba a súa gratuidade.
Explican que a Xunta é titular da infraestrutura, cuxa concesión foi adxudicada á Autoestradas de Galicia por un período de 50 anos, ata 2045.
Lembran que no Consello da Xunta do 10 de outubro de 2024 se aprobou o rescate de catro autoestradas autonómicas —do Salnés, Barbanza, Ourense-Celanova e Santiago-Brión— cun investimento de 297 millóns de euros.
Fóra do rescate
Neste sentido, critican que a AG-55 quedase fóra desa medida e citan ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, quen asegurou que esa operación permitiría "un aforro de máis de 30 millóns de euros ao ano para as arcas públicas galegas".
Fronte a isto, os socialistas afirman que na AG-55 "non hai aforro para a Xunta porque son os propios usuarios os que pagan directamente o custo".
En canto ás peaxes, detallan que as tarifas actuais sitúanse en 2,60 euros entre Carballo e A Coruña, 1,35 euros entre Paiosaco e Carballo, 1,30 euros entre Arteixo e A Laracha e 0,85 euros entre A Laracha e Carballo. A este respecto, consideran que as bonificacións aplicadas pola Xunta "non compensan a débeda histórica" coa Costa da Morte.
Cincuenta e unha curvas
No relativo á seguridade viaria, os socialistas sinalan que o trazado de 32 quilómetros entre Carballo e A Coruña conta con 51 curvas, “algunhas delas perigosas”, e denuncian o estado do firme, con “rebacheos, tramos deteriorados e acumulación de auga en días de choiva”, o que pode provocar situacións de aquaplaning e perda de control dos vehículos.
Por todo iso aseguran que "levamos 30 anos de abuso pagando unha peaxe que nunca debera poñerse”.
- La Xunta anuncia una nueva oferta de empleo público con más de 800 plazas de libre acceso
- El ascensor que vuelve a poner a Santiago en la élite de la arquitectura mundial
- Luz verde al nuevo barrio de Mallou: la Xunta impulsa el suelo para 3.600 viviendas en el norte de Santiago
- De Arzúa a 'La Isla de las tentaciones': esta es la nueva pareja que se une al popular 'reality' de Mediaset
- Santiago se queda sin aeropuerto 35 días: fechas, motivos, alternativas y el impacto económico
- Un popular influencer gastronómico se rinde a un restaurante 'de pueblo' a media hora de Santiago: 'Va a ir a tu lista
- Parece un cuento de hadas y está a 1 hora de Santiago: el bosque gallego con casas de gnomos y un tipi indio para pasar la noche
- Un autobús atascado colapsa el tráfico en el periférico de Santiago durante más de dos horas