INFRAESTRUTURAS

PSOE e BNG pedirán dende a Deputación a gratuidade da autovía A Coruña- Carballo

Esixen ademais un plan de mantemento urxente do firme

Deputados, alcaldes e concelleiros do PSOE reivindicando a prolongación da autovía de Costa da Morte. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

O PSOE e o BNG levarán de novo ao pleno da Deputación da Coruña unha moción para esixir á Xunta  a gratuidade da autovía AG-55 (A Coruña-Carballo).

A moción inclúe dous acordos principais: eliminar as peaxes e establecer a gratuidade plena da AG-55, e executar un plan de mantemento urxente para corrixir os problemas do firme e os puntos de acumulación de auga, co obxectivo de garantir a seguridade das persoas usuarias.

Primeira autoestrada galega

Os socialistas lembran que a AG-55, a primeira autoestrada integramente galega, foi construída en dúas fases, coa apertura do tramo A Coruña-A Laracha en 1993 e a súa extensión ata Carballo en 1997. Sobre esta última inauguración, sinalan que se realizou “nun acto sorpresa, de noite e con presenza policial”, impedindo o achegamento da veciñanza que reclamaba a súa gratuidade.

Explican que a Xunta é titular da infraestrutura, cuxa concesión foi adxudicada á Autoestradas de Galicia por un período de 50 anos, ata 2045.

Lembran que no Consello da Xunta do 10 de outubro de 2024 se aprobou o rescate de catro autoestradas autonómicas —do Salnés, Barbanza, Ourense-Celanova e Santiago-Brión— cun investimento de 297 millóns de euros.

Fóra do rescate

Neste sentido, critican que a AG-55 quedase fóra desa medida e citan ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, quen asegurou que esa operación permitiría "un aforro de máis de 30 millóns de euros ao ano para as arcas públicas galegas".

Fronte a isto, os socialistas afirman que na AG-55 "non hai aforro para a Xunta porque son os propios usuarios os que pagan directamente o custo".

En canto ás peaxes, detallan que as tarifas actuais sitúanse en 2,60 euros entre Carballo e A Coruña, 1,35 euros entre Paiosaco e Carballo, 1,30 euros entre Arteixo e A Laracha e 0,85 euros entre A Laracha e Carballo. A este respecto, consideran que as bonificacións aplicadas pola Xunta "non compensan a débeda histórica" coa Costa da Morte.

Cincuenta e unha curvas

No relativo á seguridade viaria, os socialistas sinalan que o trazado de 32 quilómetros entre Carballo e A Coruña conta con 51 curvas, “algunhas delas perigosas”, e denuncian o estado do firme, con “rebacheos, tramos deteriorados e acumulación de auga en días de choiva”, o que pode provocar situacións de aquaplaning e perda de control dos vehículos.

Noticias relacionadas y más

Por todo iso aseguran que "levamos 30 anos de abuso pagando unha peaxe que nunca debera poñerse”.

