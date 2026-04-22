A Rapa das Bestas de Sabucedo conquista los ‘Oscar de Internet’

Siete largos años. Ese es el tiempo que el cineasta gallego Brais Revaldería —ganador de dos Premios Emmy por sus colaboraciones con HBO en producciones de la talla de Westworld y Juego de Tronos— se pasó en las montañas de Sabucedo (Pontevedra) para acercar una de las tradiciones más consolidadas en Galicia, A Rapa das Bestas de Sabucedo, a través de la experiencia inmersiva Fillos do Vento: A Rapa.

A Rapa das Bestas de Sabucedo triunfa en los 'Oscar de Internet'

Un trabajo que, tras su exitoso paso por reconocidos festivales internacionales como Cannes o Sevilla, acaba de ser galardonado durante la 30ª edición de los Webby Awards —uno de los reconocimientos más relevantes del ámbito digital a nivel internacional que son considerados los Oscar de Internet— con el People’s Voice Webby Award en la categoría de mejor historia inmersiva.

Brais Revaldería, segundo por la izquierda, observa la experiencia inmersiva ‘Fillos do Vento: A Rapa’, en el Beijing International Film Festival. / Cedida

Una buena nueva que el propio Brais Revaldería recibió mientras se encontraba en Pekín como invitado en el Beijing International Film Festival, donde no solo presentó su trabajo, sino que participó en la gala —siendo además el único occidental presente— y llegó a entregar alguno de los premios.

Un galardón inesperado en los 'Oscar de Internet'

«No contábamos con estar nominados y menos aún ganar. Este reconocimiento, sumado a su recorrido por Cannes y Sevilla, refuerza el interés global por nuevas formas de documental que no solo se observan, sino que se experimentan. Además, presentar la obra en Pekín, en un contexto tan enfocado en la innovación y el cine inmersivo, representa una oportunidad única para continuar este diálogo con nuevas audiencias», señaló el director gallego desde el gigante asiático tras conocer el fallo del público.

El director gallego Brais Revaldería, en el Beijing International Film Festival. / Cedida

No lo tenía nada fácil, pues se trataba de una categoría en la que competía con grandes productoras internacionales, como Disney o Targo, que también ansiaban lograr un galardón en unos premios —que este año superaron las 13.000 candidaturas procedentes de más de 70 países y en los que las votaciones del público alcanzaron los 4,6 millones de votos— creados en 1996 por la Academia Internacional de Artes y Ciencias Digitales para distinguir la excelencia en internet en campos como aplicaciones, vídeo o experiencias inmersivas.

Una tradición gallega vista de forma inmersiva

Fillos do Vento: A Rapa muestra, en formato de proyección panorámica de 270 grados, el pacto ancestral entre comunidad y naturaleza que sigue vivo en la localidad pontevedresa de Sabucedo generación tras generación.

Imagen de archivo de A rapa das bestas de Sabucedo. / ECG

Lo hace situando al espectador en el centro del ritual —la bajada al monte, el encuentro con las bestas y el curro— y convirtiéndo la tradición gallega en una reflexión contemporánea sobre identidad, territorio y transformación cultural en un contexto marcado por nuevas tensiones como la expansión de parques eólicos en el paisaje rural.

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«Durante siete años volvimos a esas montañas porque la historia exigía tiempo. A Rapa no es folclore. Es una relación viva entre una comunidad y lo salvaje. La tecnología inmersiva nos permite hacer algo nuevo. No solo mostrar este mundo, sino colocar al espectador dentro de él», explica Revaldería.