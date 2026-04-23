O Pino justifica el aumento del recibo del agua por el funcionamiento de la depuradora de Arca

El Ayuntamiento de O Pino asegura que la entrada en funcionamiento de la nueva depuradora de aguas residuales de Arca es el motivo principal por el que se ha incrementado el recibo del servicio municipal de aguas. Así, la cuota de alcantarillado y saneamiento aparece este año por primera vez en el recibo, una vez que entraron en vigor las tarifas aprobadas en el pleno extraordinario celebrado el 10 de noviembre de 2025. Y los vecinos acaban de recibir los recibos correspondientes al primer trimestre de este año.

Las nuevas tarifas afectan a unos 671 abonados de uso doméstico y a otros 120 de uso no doméstico (negocios e industrias) que están conectados a la red de abastecimiento de agua municipal y a la red de alcantarillado y saneamiento. El regidor Manuel Taboada recuerda que las tarifas de saneamiento solo se aplican a aquellos hogares que estén conectados a la red municipal. “Aquelas vivendas unifamiliares ou negocios que teñan depuración propia (sen conectar á rede municipal) e se lles cobrou esta nova taxa de saneamento, deben notificalo no concello. Despois das oportunas comprobacións in situ, tramitarase a devolución da parte correspondente do recibo nos casos que sexa de aplicación”, afirma.

Recibos actualizados

En los recibos que está recibiendo los lugareños se aplican ya las nuevas tarifas, que especifican los precios a pagar por el suministro de agua, por la conservación del contador y por la tarifa de alcantarillado y saneamiento, que fueron aprobadas por el pleno del Concello. En el recibo también se incluye el canon del agua que establece la Xunta. Taboada aclara que el mayor incremento del recibo viene motivado por la tarifa de alcantarillado y saneamiento para sufragar los costes de funcionamiento de la nueva depuradora de Arca, que el Concello está obligado a repercutir en los recibos. “Ata o de agora, a veciñanza tiña o saneamento gratuíto, porque o Concello non cobraba esta taxa”, explica Taboada, que hace mención a los importantes costes de mantenimiento de la nueva EDAR de Arca. “Neste momentos, o Concello paga unha factura 18.135,96 euros cada mes" por tal concepto "e mantemento da depuradora de Arca. Este gasto mensual é o que explica o incremento dos recibos”, afirma.

El mandatario anima a la vecindad “a facer un consumo responsable da auga, para abaratar o recibo. O custo do saneamento vai en función da auga consumida en cada domicilio. Canto máis consumamos máis pagaremos no recibo”. Las tarifas aprobadas en el pleno del 10 de noviembre diferencian entre usuarios domésticos y no domésticos y contemplan una cuota fija mensual y otra variable en función del consumo de agua, consumo que también se tiene en cuenta para cobrar el alcantarillado y el saneamiento.

Abonados domésticos

Los precios establecidos para usuarios domésticos son una cuota fija mensual de 6 euros (18 € en cada recibo trimestral), y una variable en función del consumo de 0,20 €/metro cúbico (para consumos de hasta 6 m³/mes); de 0,40 € (de entre 7 y 15 m³/mes) y de 0,80 € (más de 15 m³/mes). El precio por la conservación del contador supone 1,5 € mensuales (4,5 euros en cada recibo). La tarifa de alcantarillado y saneamiento se aplicará también en función del consumo de agua. El fijo mensual para hogares es de 11 euros (33 € en cada recibo), y el variable de 0,50 € el metro cúbico (hasta 6 m³ al mes); 0,70 € (para consumos de 7 a 15 metros cúbicos al mes) y de 0,95 euros para consumos superiores a 16 metros cúbicos mensuales.

Oficinas, negocios e industrias

La tarifa para abonados no domésticos se aplicará a todos los locales o establecimientos en los que se desarrolle una actividad industrial o comercial, así como a centros de enseñanza, deportivos, clubes sociales y recreativos, garajes y, en general, a todos aquellos locales no destinados a vivienda. En estos casos la ordenanza establece, para el consumo de agua, una cuota mensual de 12 euros (36 € por recibo trimestral), y una variable de 0,40 €, de 0,80 € y de un euro por metro cúbico para los mismos tramos de consumo. La conservación del contador tiene una cuota de 2,50 €/mes (7,50 € en cada recibo).

Las tarifas para alcantarillado y saneamiento en los abonados no domésticos son de 22 euros fijos mensuales (66 € en cada recibo trimestral) más un variable de 0,70, de 0,95 y de 1,30 euros por metro cúbico para los tres tramos de consumo establecidos. En todos los casos, a estos precios hay que añadirles los correspondientes impuestos, como recoge el documento de cobro.