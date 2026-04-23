Exigen que se suspenda la pesca del salmón en el Ulla a pocos días del campeonato de A Estrada

Hasta cinco asociaciones ecologistas, Adega, Aems, Feg, Sghn y Asociación Lobo, acaban de proponer que se incluyan las poblaciones gallegas de salmón atlántico ('Salmo salar') en el Catálogo Galego de Especies Ameazadas (CGEA), con la categoría En perigo de extinción. Y más en concreto, exigen la suspensión cautelar del campeonato de pesca previsto para el mes de mayo en el Ulla, dentro de la Festa do Salmón que, desde A Estrada, impulsa su captura en los cotos de Couso, Pontevea, Sinde y Santeles, así como de cualquier otro evento deportivo en el que se capture esta especie, mientras no concluya el procedimiento de inclusión en el CGEA.

Hay que recodar que la Xunta, a través de la Orde de 11 de decembro de 2025 que establece las normas para la pesca continental en la actual temporada, prohibió la pesca del salmón en todos los ríos gallegos debido al catastrófico estado de sus poblaciones, pero mantuvo como única excepción a su captura al amparo de un campeonato de pesca en los citados cuatro cotos del río Ulla. Opinan que la celebración de este evento, prevista para el próximo 10 de mayo, es manifiestamente incompatible con el objetivo de recuperar una especie al borde de la extinción y resulta incoherente y acientífico permitir esta excepción. Al torneo internacional, que suele celebrarse el primer fin de semana de la fiesta estradense, concurren en torno a medio centenar de pescadores.

Especies amenazadas

A este respecto, el Decreto 88/2007, de 19 de abril, por el que se regula el Catálogo Galego de Especies Ameazadas, establece en su artículo 7, apartado 6, la posibilidad de adoptar medidas cautelares en el caso de un procedimiento abierto de catalogación de un taxón, como ha ocurrido con el salmón atlántico. Por lo tanto, y en aplicación de esta norma, las entidades promotoras de la catalogación del salmón han solicitado la suspensión cautelar del campeonato de pesca previsto para el mes de mayo en el Ulla, así como de cualquier otro evento deportivo en el que se capture esta especie, mientras no concluya el procedimiento de inclusión en el CGEA.

Por ello, los representantes ecologistas en el Observatorio Galego da Biodiversidade solicitan también una convocatoria extraordinaria de este organismo para informar sobre las propuestas de catalogación de las poblaciones gallegas de salmón atlántico recientemente presentadas. También consideran deseable que la Xunta esperara al pronunciamiento de este organismo consultivo, que tiene la función de informar sobre la catalogación, descatalogación y cambio de categoría de las especies de fauna y flora gallegas, antes de permitir cualquier aprovechamiento discrecional.

Periodicidad anual

Además, el pasado año, afirman que la Xunta incumplió el deber legal de reunir este organismo consultivo, cuya periodicidad mínima es anual, para dar cuenta del estado de la biodiversidad gallega, lo que, trasladan en nota de prensa, "da medida" del interés de la administración por promover la participación pública en la gestión del patrimonio natural.