El batería de Teo que marca el ritmo en Astarot: "El hard rock sigue vivo"

El músico de Teo José Manuel Piedra se prepara desde su casa de Osebe para darlo todo en el escenario al mando de la batería de Astarot, la emblemática banda de rock que nació en Cangas de Morrazo en 1983, que saca nuevo sencillo. Tras sus más de cuatro décadas de trayectoria, la formación lanza Somos, un tema que redefine su sonido y reafirma su compromiso con la tradición musical celta fusionada con el rock progresivo.

Como cuenta José Manuel, la letra de este nuevo tema evoca el alma de Galicia, con versos como Somos o berro candente, Somos a roda do carro o Somos a bágoa agochada na voz do alalá, que transmiten el espíritu trabajador del pueblo gallego y su conexión profunda con la tierra.

El batería teense explica que, si bien han existido otros grupos que también han integrado la música celta con el rock, Astarot sigue siendo único en su enfoque de hard rock con influencias celtas, manteniéndose fiel a su estilo y siendo referente en Galicia.

José Manue Piedra, batería de Astarot, lleva 18 años en la formación. / Cedida

"El hard rock sigue vivo"

A pesar de la popularidad creciente de otros géneros más comerciales como el reggaetón y la bachata, José Manuel está convencido de que el hard rock no ha muerto: "Segue vivo". Para él, el género —y, en particular, su formación— sigue manteniendo una base de seguidores leales, que valoran la autenticidad y la propuesta de Astarot. Asegura que, aunque hay muchos nuevos grupos en la música gallega que personalmente admira —cita Mondra, Fillas de Cassandra o Tanxugueiras—, su banda continúa teniendo su espacio gracias a su evolución constante, sin perder la esencia de lo que representan: "Reinventámonos en cada traballo".

La banda, al término de una de sus actuaciones. / Cedida

Compaginan la música con sus trabajos

Una de las características que define a Astarot es su independencia. Aunque la banda formada por Juan A. Antepazo (voz principal), Carlos Gandón (guitarras y coros), Carlos Rodal (bajo), Nano Vikendi (guitarras y coros) y José Manuel Piedra, tiene una trayectoria de más de 40 años, ninguno de sus miembros vive exclusivamente de la música. En el caso del teense, combina su faceta como músico con su trabajo en una empresa de tecnología LED en Santiago. Esto, dice, les permite mantener un control absoluto sobre su música, sin las presiones comerciales de la industria. Pueden seguir su propio camino y decidir cuándo y dónde tocar, siempre priorizando la libertad creativa por encima de todo.

El videoclip de Somos tiene un significado muy especial para José Manuel, ya que en él aparece una imagen de su padre, fallecido hace cuatro meses y que había sido grabada un año antes sin saber que sería utilizada en el proyecto. La canción es, en realidad, un recordatorio del legado que dejan las personas que ya no están pero siguen presentes de alguna manera. El videoclip fue grabado en el emblemático cine Osebe, un lugar entrañable para el batería, donde su familia y amigos solían disfrutar de las películas.

José Manuel Piedra en una imagen del videoclip de 'Somos' en el que aparece su padre, recientemente fallecido / Cedida

Nuevas fechas y la vuelta al escenario

La banda tiene ya varios conciertos programados para los próximos meses, entre ellos dos muy especiales en Santiago: en el festival Folk na Beira do Sar, el 5 de junio, y en el Palacio de Congresos el 13 de junio, donde compartirán escenario con los alumnos de A Casa do Rock, con los que interpretarán su adaptación de A Sementeira, el mítico tema de Fuxan os Ventos.

Además, estarán en Boiro, el 16 de mayo; en Sestao (Vizcaya), el 4 de julio; en Lavadores (Vigo), el 24 de julio; en Portosín, el 21 de agosto, y en Tomiño, el 28 de agosto, en un espectacular concierto sinfónico con la Agrupación Musical de Goián, fusionando lo moderno y lo tradicional en un solo escenario.

Para el músico teense, lo más gratificante de esta etapa es el contacto directo con su público, esa conexión única que solo se logra al estar sobre el escenario: "Estar sempre de cara ao público é o mellor. Ao final, todo o que facemos é para eles".