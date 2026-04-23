INDUSTRIA
Concello e veciñanza en pé de loita contra a planta de biogás da Laracha
O goberno local está disposto a esgotar todas as vías administrativas e legais
A casa da cultura da Laracha acolleu unha multitudinaria reunión informativa sobre o proxecto de instalación dunha planta de biogás en Vista Alegre, na parroquia de Soandres.
No encontro participaron o alcalde, José Manuel López, para explicar a postura da Corporación, e persoal técnico municipal, para detallar a situación actual do expediente e das actuacións realizadas ata o momento.
López Varela aproveitou o encontro para reiterar o "rexeitamento frontal ao proxecto por parte do Goberno local, unha postura xa manifestada de maneira unánime por toda a Corporación municipal no pleno ordinario de marzo".
Neste sentido, subliñou que o Concello mantén desde o primeiro momento "unha posición firme e coherente en defensa dos intereses da veciñanza e do territorio".
Pola súa parte, os técnicos municipais explicaron a complexidade do proxecto e o estado actual da súa tramitación administrativa. Indicaron que o uso do solo rústico permite este tipo de instalacións tanto na Laracha como en calquera outro concello de Galicia.
O proxecto atópase en fase de Avaliación Ambiental Integrada e de Avaliación de Impacto Ambiental, procedementos que son competencia da Xunta de Galicia. Así, a Administración autonómica debe solicitar informes sectoriais a distintos organismos, entre eles Augas de Galicia, Patrimonio Cultural, Seguridade Aérea, Saúde Pública e Medio Rural, co obxectivo de analizar en profundidade as posibles afeccións da iniciativa.
Desde o Concello agárdase que o proxecto non supere estes trámites atendendo aos impactos potenciais que presenta.
Patrimonio, vertidos e cheiros
Un dos aspectos centrais abordados foi a decisión do Concello de presentar alegacións ao proxecto baseadas en tres cuestións que xeran especial preocupación no Goberno local.
En primeiro lugar, a protección do patrimonio debido á existencia dunha mámoa catalogada no ámbito no que se pretende levantar a planta. En segundo lugar, o risco de posibles vertidos ao río Anllóns, principal curso fluvial do municipio e fonte de captación de auga de consumo para unha parte significativa dos fogares da Laracha.
E, en terceiro lugar, os cheiros asociados á actividade, que poderían afectar de maneira notable á calidade de vida das persoas residentes na contorna.
O Concello está aberto a incorporar nesas alegacións as achegas de interese que desexe realizar calquera veciño ou colectivo.
Modelo de alegacións
Co obxectivo de facilitar a participación cidadá neste proceso, o Concello porá a disposición da veciñanza un modelo de alegación, que deberá ser presentado ante a Dirección Xeral de Calidade Ambiental da Xunta de Galicia.
Estas alegacións poderán descargarse da páxina web municipal (alaracha.gal) ou recollerse impresas no Edificio Administrativo da Laracha ou no viveiro de empresas do parque empresarial. Tamén se ofrecerá a posibilidade de remitilas á Xunta de Galicia a través do Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR) do propio Concello.
O goberno local reafirma o seu "rexeitamento de plano ao proxecto da planta de biogás de Soandres, co compromiso de esgotar todas as vías administrativas e legais ao seu alcance para evitar que chegue a materializarse".
