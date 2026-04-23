El vivero de empresas de Carballo cuelga el cartel de completo

El vivero de empresas gestionado por la Cámara de Comercio de A Coruña en el polígono de Bértoa (Carballo) afianza su papel como un espacio clave para el impulso del emprendimiento en Bergantiños y Costa da Morte. En la actualidad, 14 empresas desarrollan su actividad en estas instalaciones, con las 18 oficinas disponibles completamente ocupadas, un dato que evidencia la elevada demanda y el atractivo de este enclave para la iniciativa empresarial.

Además de ofrecer espacios modernos a precios competitivos, el vivero pone a disposición de los emprendedores un amplio abanico de servicios que incluye asesoramiento especializado, acciones formativas y acceso a la red de apoyo y recursos de la Cámara de Comercio.

Conexión con inversores

Este apoyo se refuerza con los distintos programas de emprendimiento promovidos por la entidad, centrados en la puesta en marcha y aceleración de proyectos, el mentoring y la conexión con posibles inversores, favoreciendo así la creación de empleo y la diversificación económica del entorno.

Setenta y cinco iniciativas desde 2007

Desde su inauguración en 2007, el vivero de empresas ha dado cabida a un total de 75 iniciativas empresariales, proporcionando un marco adecuado para el nacimiento y consolidación de nuevos negocios.

Las firmas alojadas pertenecen a sectores muy variados, entre los que se encuentran maquinaria, publicidad y diseño gráfico, prevención de riesgos y salud, construcción e instalaciones, seguros, servicios financieros, ingeniería, drones, limpieza o energía, entre otros.