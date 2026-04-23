EMPRENDEMENTO
El vivero de empresas de Carballo cuelga el cartel de completo
Catorce empresas desarrollan sus proyectos en el polígono de Bértoa
El vivero de empresas gestionado por la Cámara de Comercio de A Coruña en el polígono de Bértoa (Carballo) afianza su papel como un espacio clave para el impulso del emprendimiento en Bergantiños y Costa da Morte. En la actualidad, 14 empresas desarrollan su actividad en estas instalaciones, con las 18 oficinas disponibles completamente ocupadas, un dato que evidencia la elevada demanda y el atractivo de este enclave para la iniciativa empresarial.
Además de ofrecer espacios modernos a precios competitivos, el vivero pone a disposición de los emprendedores un amplio abanico de servicios que incluye asesoramiento especializado, acciones formativas y acceso a la red de apoyo y recursos de la Cámara de Comercio.
Conexión con inversores
Este apoyo se refuerza con los distintos programas de emprendimiento promovidos por la entidad, centrados en la puesta en marcha y aceleración de proyectos, el mentoring y la conexión con posibles inversores, favoreciendo así la creación de empleo y la diversificación económica del entorno.
Setenta y cinco iniciativas desde 2007
Desde su inauguración en 2007, el vivero de empresas ha dado cabida a un total de 75 iniciativas empresariales, proporcionando un marco adecuado para el nacimiento y consolidación de nuevos negocios.
Las firmas alojadas pertenecen a sectores muy variados, entre los que se encuentran maquinaria, publicidad y diseño gráfico, prevención de riesgos y salud, construcción e instalaciones, seguros, servicios financieros, ingeniería, drones, limpieza o energía, entre otros.
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