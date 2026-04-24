El conflicto de la planta de Cacheiras: hasta un millón de kg de residuos inertes al año por cada una de las 25 viviendas de la zona

La delegación de Adega en Compostela rechaza la ubicación de una planta de tratamiento de residuos de la construcción y demolición (RCD) próxima a una zona residencial en Cacheiras (Teo), y expresa su apoyo a la vecindad afectada. Así los trasladaba la entidad, revelando que se prevé el transporte máximo anual de 25.000 toneladas de inertes a la planta, lo que correspondería a un millón de kilogramos por cada una de las viviendas que se ubican alrededor del complejo de Midón.

Análisis exhaustivo

Los datos se desprenden del análisis del proyecto, una actividad que, si bien a juicio de la asociación medioambiental es defendible desde el punto de vista ambiental y ecologista (como última opción después de la prevención de la generación de residuos y de la reutilización directa de los materiales), no lo es por el emplazamiento elegido, situado en un entorno mayoritariamente residencial. En su perímetro se levantan alrededor de 25 viviendas y también espacios de uso comunitario se encuentran a menos de 200 metros de la parcela, y que tendrán que soportar el paso constante de camiones cargados... y hay que tener en cuenta que un volumen de 1.500 kilos de residuos de la construcción ocupan aproximadamente un metro cúbico, en el que cabrían unos 60 sacos de 25 kilos.

Estudio en cuestión

A juicio de los ecologistas y vecinos, tanto el Estudio de Impacto Ambiental Simplificado como el Informe de Impacto Ambiental presentan importantes deficiencias y minimizan esta proximidad de viviendas al área prevista para la planta. Opinan que tampoco protegen a la población de los impactos potenciales de contaminación por partículas, ruidos y elevado tránsito de camiones. La documentación limita las medidas correctoras a formulaciones vagas y condicionadas a la aparición de quejas, de manera que se traslada a la población la carga de demostrar los impactos una vez producidos.

Javier Rosende Novo

Por ello, Adega-Compostela alerta también de dudas relevantes sobre la adecuación de las instalaciones, previstas en gran parte al aire libre, lo que dificulta garantizar la correcta impermeabilización del suelo y la protección de las aguas. Las medidas propuestas para minimizar los impactos, como el “encapsulado” de la maquinaria, carecen, además, de definición técnica.

Infravaloración del tráfico

Lo mismo sucede en lo relativo al tráfico, ya que el estudio infravalora de forma significativa el tránsito de camiones. Frente a la estimación de un vehículo cada dos días, la organización ecologista calcula que podrían circular varios camiones diarios, con un impacto directo en la seguridad vial y en la calidad de vida de la vecindad. Al respecto, los afectados estiman que como mínimo se triplicaría el tránsito de tráileres cargados por unas pistas que no son aptas para vehículos de más de 3,5 toneladas, afirman los afectados tras consultar a la Policía Local.

Además, no se analizan alternativas en suelo industrial ni se aporta información clara sobre la procedencia de los residuos, a pesar de tratarse de aspectos clave para la planificación de este tipo de instalaciones. Por todo ello, Adega reclama la revisión del proyecto y una localización adecuada que garantice la protección de la salud y de la calidad de vida de la población.

Testimonio de la Xunta

A su vez, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, defendía esta iniciativa para tratar inertes que, por parte de excavaciones y demoliciones Midón, se pretende ubicar en Cacheiras, en el Concello de Teo, poniéndose a disposición de los vecinos para darles información (los afectados ya habían cursado solicitud para tal fin antes de estas declaraciones). Vázquez también ahondaba en que al igual que la de esta planta, cualquier otra actividad que se quiera implantar en el territorio debe superar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o una Autorización Ambiental Integrada. "Por lo tanto, aquí hay que valorar el cumplimiento", aportaba. Y también que no se podía poner en marcha "una plataforma" cada vez que se anunciaba un proyecto para evitar repercusiones medioambientales derivadas de la acumulación y procesado de materiales de la construcción.