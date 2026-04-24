El BNG de Brión reúne más de 250 firmas para reclamar mejoras en el servicio de autobús

El BNG de Brión reunió más de 250 firmas para reclamar un transporte público digno, con el objetivo de trasladar a la Xunta de Galicia las demandas de las personas usuarias del servicio de autobús.

La iniciativa se enmarca en una campaña comarcal que denuncia los problemas que afectan al transporte público por carretera, como la supresión de líneas y frecuencias, los cambios constantes de horarios que no se adaptan a las necesidades reales del vecindario (especialmente en el caso del estudiantadoI), así como la falta de información clara sobre los servicios disponibles.

Los nacionalistas alertan del estado de los vehículos, que consideran "en moitos casos antigos e pouco accesíbeis", y critica "a escasa atención ás reclamacións das persoas usuarias, que non reciben resposta por parte da Administración".

En este sentido, la formación municipal reclama al Gobierno gallego la puesta en marcha de líneas suficientes y estables, horarios útiles para la vida diaria y "un servicio moderno, accesible e de calidade", que garantice el derecho a la movilidad en el rural.

"Desleixo" del Concello

Por otro lado, lamentan también el “desleixo” del Ayuntamiento de Brión, en particular de su alcalde y miembro de la Comisión de Seguimiento del Plan de Transporte Metropolitano del Área de Santiago de Compostela. En este sentido, Pablo Lago señala que en la última reunión de dicho órgano "non se manifestaron problemas no servizo".

Ademais, el BNG indica que cuando el regidor fue preguntado en pleno por las quejas de las personas usuarias, este afirmó que “non lle constan”.

El grupo nacionalista espera que, con el volumen de firmas recogidas, “agora si teña constancia e cumpra coas súas obrigas, entre elas reivindicar o axeitado funcionamento dun servizo público esencial".