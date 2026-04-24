PATRIMONIO

A capela vimiancesa de Monte Torán recupera o retablo, unha xoia do século XVIII

Lucía Garrido: "É dunha categoría superior, cunha talla finísima e moi ben traballada"

Retablo da capela de Monte Torán, restaurado pola ourensá Lucía Garrido.

Retablo da capela de Monte Torán, restaurado pola ourensá Lucía Garrido. / J. M.

José Manuel Ramos Lavandeira

Vimianzo

Os romeiros e fieis da Virxe de Monte Torán, de Bamiro (Vimianzo), están de noraboa xa que o retablo do século XVIII da súa capela recuperou o seu esplendor despois de catro meses dun coidado traballo da restauradora ourensá Lucía Garrido.

O ano pasado, poucos días antes de que comezase a novena, o retablo desprendeuse e foi necesaria unha intervención de urxencia para evitar que caese.

O paso do tempo sumado a un ataque de térmites e á falta de mantemento derivou nun estado lamentable do retablo, do que alertaba xa no 1993 o historiador Xosé María Lema no seu estudo Arte relixiosa na Terra de Soneira.

A restauradora Lucía Garrido e o párroco Alejandro Touriñán diante do restaurado retablo.

A restauradora Lucía Garrido e o párroco Alejandro García diante do restaurado retablo. / J. M.

"O soporte, en moitas zonas, estaba completamente desaparecido, e foi moi complexo desmontar as pezas porque ían esborrallándose", afirma a restauradora.

Atopouse ademais con "moitísima perda", sobre todo nas zonas de talla e molduras, e tamén nas propias imaxes da Virxe, San Francisco e San Roque. "As pezas estaban moito peor do que nos esperábamos", subliña.

Non obstante, os labores de restauración fixeron posible corrixir boa parte das eivas e tamén conservar a policromía orixinal que superou o paso do tempo. "Mantivémola toda", afirma Lucía Garrido. Onde non foi posible recorreu á tecnica do rigatino para a reintegración cromática e resaltar as zonas carentes de policromía.

Tallas de categoría superior

Lucía Garrido asegura que o retablo da capela de Monte Torán "é dunha categoría superior respecto da media do que temos en Galicia". Destaca a talla, "que é finísima e está súper ben ben traballada; é unha pena que chegase a este nivel de deterioro".

Agora, a restauradora ourensá, que forma parte da cuarta xeración de Restauraciones Garrido, de Ourense, asegura que "o máis importante é controlar que non volten as pragas".

Todo o retablo foi tratado con materiais axeitados pero, engade, é fundamental que non se fagan limpezas húmidas nin con panos ou outros elementos abrasivos, "porque a policromía orixinal que se conserva é moi delicada".

Imaxe da Virxe de Monte Torán, de Bamiro - Vimianzo.

Imaxe da Virxe de Monte Torán, de Bamiro - Vimianzo. / J. M.

Ademais de recuperar a estrutura e os elementos do retablo, tamén se illou toda a superficie que está en contacto coa pedra para evitar as humidades por extensión capilar, e suxeitouse debidamente o conxunto para evitar que se desprenda.

Asemade, retirouse unha imaxe de escaiola de Santiago Apóstol situada na parte alta do retablo, nun oco que antigamente se cre que ocupaba "a santa", unha réplica reducida da Virxe de Monte Torán, segundo sinalou o párroco, Alejandro García Touriñán. No seu lugar colocarase unha cruz, xa que non había ningunha na capela.

Máis de 13.000 euros

O custo dos traballos de restauración superaron os 13.000 euros, a maioría dos cales foron aportados polos propios veciños e fieis da Virxe, e o Arzobispado de Santiago achegou o 10% do orzamento.

O párroco agradece a colaboración veciñal, "porque foi moi boa e fixo posible que poidesemos acometer unha restauración que era moi necesaria".

Festa o 12 de maio

O domingo, 3 de maio, comezará a novena e o día 12 celebrarase o día grande da Virxe de Monte Torán. Unha celebración á que cada ano acoden centos de persoas de diversos puntos de Costa da Morte, e máis aló, buscando a intercesión da santa para a mellora da súa saúde mental.

