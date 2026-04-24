Cazados desde el aire: macroquedadas para carreras ilegales de coches en el polígono de A Laracha

La Guardia Civil, a través del Subsector de Tráfico de A Coruña y en colaboración con el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de Galicia, ha desarrollado diversos dispositivos de vigilancia y control en el polígono industrial de A Laracha con el objetivo de prevenir conductas de riesgo contra la seguridad vial.

Vehículos participantes en una macroquedada en el polígono de A Laracha. / Guardia Civil

Las actuaciones se iniciaron tras la detección en redes sociales y aplicaciones de mensajería, de diversas convocatorias para realizar concentraciones masivas de vehículos. El GIAT monitorizó estas actividades desde finales de febrero, constatando la organización de eventos destinados a la realización de conductas peligrosas en la vía pública.

Maniobras de alto riesgo

Los participantes realizaban maniobras de alto riesgo consistentes en competiciones de velocidad, aceleraciones bruscas con pérdida de tracción (conocidas técnicamente como burn-out) y derrapes controlados (drift). Estas, ejecutadas en presencia de numeroso público, generaban un peligro grave e inminente para la integridad física de los asistentes.

El operativo contó con el apoyo técnico del Equipo PEGASO, que desplegó aeronaves no tripuladas (drones) para la observación y grabación de pruebas desde el aire. Este dispositivo fue coordinado de forma simultánea con patrullas uniformadas y vehículos camuflados en tierra para asegurar la identificación de los infractores.

Pérdida de control ante numerosos espectadores

Tras el análisis de las evidencias obtenidas, los agentes identificaron a un conductor que, tras realizar maniobras circulares bruscas (tipo spin), perdió el control del vehículo e impactó contra el bordillo en una zona con alta densidad de espectadores, sin que se registrasen daños de gravedad.

Como balance del dispositivo, se han formulado más de 30 denuncias administrativas por diversas infracciones a la normativa de seguridad vial y ordenación del tráfico. Las actuaciones han sido puestas en conocimiento de la autoridad administrativa competente.