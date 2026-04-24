TRÁFICO
Cazados desde el aire: macroquedadas para carreras ilegales de coches en el polígono de A Laracha
La Guardia Civil investiga a un conductor por acciones temerarias y tramitó 30 denuncias
La Guardia Civil, a través del Subsector de Tráfico de A Coruña y en colaboración con el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de Galicia, ha desarrollado diversos dispositivos de vigilancia y control en el polígono industrial de A Laracha con el objetivo de prevenir conductas de riesgo contra la seguridad vial.
Las actuaciones se iniciaron tras la detección en redes sociales y aplicaciones de mensajería, de diversas convocatorias para realizar concentraciones masivas de vehículos. El GIAT monitorizó estas actividades desde finales de febrero, constatando la organización de eventos destinados a la realización de conductas peligrosas en la vía pública.
Maniobras de alto riesgo
Los participantes realizaban maniobras de alto riesgo consistentes en competiciones de velocidad, aceleraciones bruscas con pérdida de tracción (conocidas técnicamente como burn-out) y derrapes controlados (drift). Estas, ejecutadas en presencia de numeroso público, generaban un peligro grave e inminente para la integridad física de los asistentes.
El operativo contó con el apoyo técnico del Equipo PEGASO, que desplegó aeronaves no tripuladas (drones) para la observación y grabación de pruebas desde el aire. Este dispositivo fue coordinado de forma simultánea con patrullas uniformadas y vehículos camuflados en tierra para asegurar la identificación de los infractores.
Pérdida de control ante numerosos espectadores
Tras el análisis de las evidencias obtenidas, los agentes identificaron a un conductor que, tras realizar maniobras circulares bruscas (tipo spin), perdió el control del vehículo e impactó contra el bordillo en una zona con alta densidad de espectadores, sin que se registrasen daños de gravedad.
Como balance del dispositivo, se han formulado más de 30 denuncias administrativas por diversas infracciones a la normativa de seguridad vial y ordenación del tráfico. Las actuaciones han sido puestas en conocimiento de la autoridad administrativa competente.
- El joven que corre por Santiago limpiando los montes de basura: 'La gente me mira y se pregunta: ¿A dónde va ese loco?
- Primeras multas en el carril bici de Milladoiro: del 'esto es progreso' al 'qué disparate
- Educación investiga un 'incidente' en el CEIP Monte dos Postes de Santiago entre un alumno y un profesor, que ya no está en el centro
- El Ensanche Norte de Santiago cobra forma: albergará a 8.000 vecinos, tendrá 130.000 metros de zona verde y 3.500 plazas de aparcamiento
- Una mujer sufre un infarto en el interior de un bus urbano de Santiago y la reaniman sanitarios del Concepción Arenal
- El parón de Lavacolla golpea al alquiler de coches: cierran dos empresas y el sector prevé pérdidas de hasta el 95%
- Buscan figurantes en Santiago para una película ambientada en Galicia: estos son los requisitos
- El vídeo viral que descubre el Pazo dos Irlandeses: así es por dentro la joya de 3,5 millones que se vende en Santiago