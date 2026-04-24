PROGRAMACIÓN
Cee enche maio de cultura con teatro, humor, música, literatura e baile
O mes arrancará co Día da Muiñeira e unha campaña promocional do comercio local
Literatura, teatro, humor, música, baile, documentais e exposicións encherán de cultura o mes de maio en Cee. Unha oferta variada que foi presentada pola alcaldesa, Margot Lamela; o técnico de Xestión Cultural, Víctor Castiñeira; a directiva da A. C. Terra de Sena, Beatriz Louzán; e a representante da Asociación do Comercio de Cee, Natalia Lado.
Os actos comezarán xa o 1 de maio coa presentación do I Certame de Poesía e Relato Curto 'Batallón Literario da Costa da Morte', coindicindo co 30 aniversario do nacemento do colectivo que lle dá nome.
Documental e coloquio
O día 8 recalarán en Cee Xosé Antonio Touriñán e David Perdomo co seu espectáculo Amoriños, pero as entradas xa están esgotadas. E o día 14, ás 11.00 horas, proxectarase no Auditorio Baldomero Cores, coa colaboración da Deputación da Coruña, o documental Lavadoiro, de Ana Amado e Lois Patiño. Ao remate, abrirase un debate-coloquio e haberá unha visita ao lavadoiro público do lugar de O Son.
O día 15, a compañía Trémola Teatro representará As letras que voan con nome de muller, a partir das 11.30 horas. De seguido terá lugar a entrega dos Premios de Achegamento ao Libro, e haberá unha homenaxe especial a José Ramón Rey Senra, máis coñecido como Mon, que foi bibliotecario municipal e faleceu en 2025.
Concerto das Letras Galegas
Ao día seguinte o protagonismo será para a música. A Banda de Música de Cee ofrecerá a partir das 21.00 horas o tradicional concerto das Letras Galegas, con artistas convidados e unha lembranza para Begoña Caamaño, homenaxeada este ano o 17 de maio.
O día 23, a compañía Silvardeiras Teatro presentará a obra Os vellos non deben de namorarse. O mes das letras rematará coa inauguración, o día 30 da exposición Óleos en lámina, de Fernando Lado 'Ferny', a cal poderá visitarse durante todo o mes de xuño, de luns a venres, de 9.30 a 13.30 e de 16.30 a 19.30 horas, e os sábado, de 12.00 a 14.00 horas, na casa da cultura.
Día da Muiñeira
Unha das grandes citas será, un ano máis, o Día da Muiñeira, que o vindeiro 1 de maio celebrará a 38 edición. Beatriz Louzán, da A. C. Terra de Sena, asegurou que o encontro xuntará na vila da Xunqueira centos de bailaríns chegados das provincias da Coruña e Lugo.
Promoción do comercio
Pola súa banda, a Asociación do Comercio de Cee programou para o día 2 de maio unha xornada de actividades e promoción do comercio de proximidade co título A campá toca en Cee.
Haberá animación musical nas rúas, inchables para os cativos, roteiro de pinchos, premios por cada compra e unha cesta valorada en máis de 5.000 euros. Hai preto de 60 comercios adheridos á iniciativa.
- Un paseo virtual por el barrio que transformará Santiago con 3.600 nuevas viviendas: 'Da continuidad al crecimiento de la ciudad
- Un brote de sarna noruega afecta a al menos una veintena de trabajadores sanitarios del Hospital Provincial de Conxo
- El joven que corre por Santiago limpiando los montes de basura: 'La gente me mira y se pregunta: ¿A dónde va ese loco?
- Primeras multas en el carril bici de Milladoiro: del 'esto es progreso' al 'qué disparate
- Así será el futuro Ensanche Norte de Santiago
- Educación investiga un 'incidente' en el CEIP Monte dos Postes de Santiago entre un alumno y un profesor, que ya no está en el centro
- La compostelana Urovesa refuerza su papel en la ayuda española a Ucrania con el envío de 100 Vamtac blindados
- El Ensanche Norte de Santiago cobra forma: albergará a 8.000 vecinos, tendrá 130.000 metros de zona verde y 3.500 plazas de aparcamiento