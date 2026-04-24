Cee enche maio de cultura con teatro, humor, música, literatura e baile

O mes arrancará co Día da Muiñeira e unha campaña promocional do comercio local

Beatriz Louzán, esquerda, Natalia Lado, Margot Lamela e Víctor Castiñeira. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Cee

Literatura, teatro, humor, música, baile, documentais e exposicións encherán de cultura o mes de maio en Cee. Unha oferta variada que foi presentada pola alcaldesa, Margot Lamela; o técnico de Xestión Cultural, Víctor Castiñeira; a directiva da A. C. Terra de Sena, Beatriz Louzán; e a representante da Asociación do Comercio de Cee, Natalia Lado.

Os actos comezarán xa o 1 de maio coa presentación do I Certame de Poesía e Relato Curto 'Batallón Literario da Costa da Morte', coindicindo co 30 aniversario do nacemento do colectivo que lle dá nome.

Documental e coloquio

O día 8 recalarán en Cee Xosé Antonio Touriñán e David Perdomo co seu espectáculo Amoriños, pero as entradas xa están esgotadas. E o día 14, ás 11.00 horas, proxectarase no Auditorio Baldomero Cores, coa colaboración da Deputación da Coruña, o documental Lavadoiro, de Ana Amado e Lois Patiño. Ao remate, abrirase un debate-coloquio e haberá unha visita ao lavadoiro público do lugar de O Son.

O día 15, a compañía Trémola Teatro representará As letras que voan con nome de muller, a partir das 11.30 horas. De seguido terá lugar a entrega dos Premios de Achegamento ao Libro, e haberá unha homenaxe especial a José Ramón Rey Senra, máis coñecido como Mon, que foi bibliotecario municipal e faleceu en 2025.

Concerto das Letras Galegas

Ao día seguinte o protagonismo será para a música. A Banda de Música de Cee ofrecerá a partir das 21.00 horas o tradicional concerto das Letras Galegas, con artistas convidados e unha lembranza para Begoña Caamaño, homenaxeada este ano o 17 de maio.

O día 23, a compañía Silvardeiras Teatro presentará a obra Os vellos non deben de namorarse. O mes das letras rematará coa inauguración, o día 30 da exposición Óleos en lámina, de Fernando Lado 'Ferny', a cal poderá visitarse durante todo o mes de xuño, de luns a venres, de 9.30 a 13.30 e de 16.30 a 19.30 horas, e os sábado, de 12.00 a 14.00 horas, na casa da cultura.

Día da Muiñeira

Unha das grandes citas será, un ano máis, o Día da Muiñeira, que o vindeiro 1 de maio celebrará a 38 edición. Beatriz Louzán, da A. C. Terra de Sena, asegurou que o encontro xuntará na vila da Xunqueira centos de bailaríns chegados das provincias da Coruña e Lugo.

Promoción do comercio

Pola súa banda, a Asociación do Comercio de Cee programou para o día 2 de maio unha xornada de actividades e promoción do comercio de proximidade co título A campá toca en Cee.

Haberá animación musical nas rúas, inchables para os cativos, roteiro de pinchos, premios por cada compra e unha cesta valorada en máis de 5.000 euros. Hai preto de 60 comercios adheridos á iniciativa.

