ENCONTRO
Do relato individual á acción colectiva: Vimianzo analiza os retos do emprendemento feminino
Unha decena de mulleres de diferentes organizacións compartiron as realidades comúns
A casa da cultura de Vimianzo acolleu o Encontro de Axentes do Emprendemento Feminino, enmarcado no programa Alza Voz de Muller 2026, que reuniu a representantes de asociacións, fundacións e entidades que traballan coas mulleres no ámbito profesional e emprendedor.
O encontro nace como resposta directa a unha demanda detectada na primeira edición de Alza Voz de Muller: a necesidade de crear un espazo propio no que as entidades puidesen parar, escoitarse e analizar de maneira conxunta os retos estruturais que afectan ás mulleres, especialmente no contexto rural.
Traballo colectivo
A sesión concibiuse como un marco de traballo colectivo, no que o foco estivo en identificar aquilo que é común a todas as realidades: barreiras estruturais, desigualdades persistentes e necesidades compartidas que condicionan o desenvolvemento profesional e o emprendemento feminino.
Durante a xornada, na que participaron unha decena de mulleres representantes de distintas organizacións, abordáronse cuestións clave como a falta de redes de apoio, o peso dos coidados, o acceso desigual a recursos e oportunidades ou o impacto da socialización de xénero nos procesos emprendedores.
Un dos principais logros do encontro foi transitar do relato individual ao diagnóstico colectivo, identificando patróns comúns que evidencian que moitas das dificultades que afrontan as mulleres non son illadas, senón estruturais.
A sesión permitiu tamén avanzar na definición de necesidades compartidas e primeiras liñas estratéxicas de actuación, sentando as bases para a creación dun documento marco de necesidades e propostas, que servirá como punto de partida para futuras accións e colaboracións entre entidades.
Desde a organización de Alza Voz de Muller destacan a importancia de xerar este tipo de espazos no rural, "onde a dispersión territorial e a falta de conexión entre iniciativas dificultan, en moitos casos, a creación de redes sólidas de apoio entre mulleres e organizacións".
Un punto de inflexión
"Este encontro supón un punto de inflexión. Non só polo que se falou, senón polo que se abriu: a posibilidade real de traballar desde o colectivo para transformar unha realidade que compartimos", sinalan dende a organización.
A iniciativa reforza o compromiso de Alza Voz de Muller como plataforma de referencia na xeración de espazos de reflexión, conexión e acción para o liderado feminino, ampliando o seu impacto máis alá do propio evento e contribuíndo á construción dun ecosistema máis forte para o desenvolvemento profesional e emprendedor das mulleres.
Segunda edición de Alza Voz Muller
O traballo iniciado neste encontro terá continuidade e será presentado no marco da segunda edición de Alza Voz de Muller, que se celebrará o 8 e 9 de maio, consolidando así unha liña estratéxica centrada na articulación de redes e na construción colectiva de solucións.
