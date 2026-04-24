Arranca la mejora de la playa de Furelos en Melide: limpieza de lodos, accesos a la zona de baño y retirada del pantalán

El Ayuntamiento de Melide acaba de informar a vecinos y colectivos sobre el inminente comienzo de las obras de mejora y acondicionamientodel entorno fluvial de la playa de Furelos. Y según informaron a los representantes de la asociación de pescadores Río Furelos, las actuaciones se ejecutarán en dos fases distintas.

La primera fase abarca desde inicios del mes de mayo hasta finales del mes de junio, plazo para ejecutar una limpieza y dragado de los lodos depositados en la cuenca del río a su paso por la playa fluvial. Para acometer esta obra, la cantidad de agua embalsada se va a reducir y se van a abrir las compuertas de la presa para bajar los niveles del agua, y se desviará el agua por un canal provisional en la orilla del río opuesta al pantalán actual.

Pesca afectada

La pesca en la zona se verá afectada por las obras de mejora en el cauce, por lo que desde la entidad de pescadores ruegan a sus socios y amigos que, mientras se ejecuten las obras, sean "comprensivos" y disfruten de su deporte aguas arriba, a la altura de Petos, donde la afección de las obras no va a impactar.

Segunda intervención

La segunda fase arrancará a partir del primero de septiembre, fecha que coresponde a la temporada de uso de la playa fluvial con fines lúdicos y disfrute del baño y cuando el sol termina. En ella se van a ejecutar mejoras en los sistemas de desagüe (compuertas) y un rebaje de la cota en altura de la presa, así como un mejor acondicionamiento de la zona de acceso al agua.

Los representantes aprovecharon la reunión para tratar una antigua reivindicación de la Asociación de Troiteiros Río Furelos, que es la retirada del pantalán flotante, que no estaba prevista en la actuación de estas obras; sin embargo, el alcalde de Melide, José M. Pérez Penas, "adquiriu persoalmente" el compromiso de acometer la retirada de dicho elemento en una actuación aparte del Ayuntamiento. Tragsa será la empresa que acometerá las actuaciones.