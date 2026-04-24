OBRAS
Muxía recupera a Praza do Coído tras anos de deterioro
O obxectivo é mellorar un dos espazos públicos máis representantivos da vila
O Concello de Muxía continúa cos traballos de mantemento e mellora da Praza do Coído, unha actuación que ten como obxectivo "recuperar un dos espazos públicos máis representativos do municipio e devolvelo á cidadanía en condicións óptimas", subliñan dende o goberno local.
Esta praza, engaden, "que durante anos presentou un notable estado de deterioro, con múltiples desperfectos e falta de mantemento, está a ser obxecto dunha intervención integral por parte dos operarios municipais".
Os traballos céntranse na reparación do firme, a eliminación de irregularidades e a posta en valor dun espazo que forma parte da vida cotiá do pobo como lugar de encontro e convivencia.
O concelleiro de Mantemento e Limpeza, José Luis Santiago, destacou que "esta actuación era unha prioridade, xa que falamos dun espazo moi utilizado pola veciñanza e que levaba demasiado tempo sen as condicións axeitadas. Estamos a traballar para garantir seguridade, accesibilidade e unha mellor imaxe para todos".
Pola súa banda, o alcalde, Javier Sar, subliñou que "a recuperación da Praza do Coído é un exemplo do compromiso deste goberno municipal coa mellora dos espazos públicos e coa calidade de vida da nosa xente. Queremos que cada recuncho do municipio sexa un lugar digno, coidado e pensado para o uso e disfrute da cidadanía".
Fortalecer a convivencia
O concelleiro de Mantemento e Limpeza, José Luis Santiago, e a tenente de alcalde, Sandra Vilela, visitaron a zona para supervisar de primeira man o desenvolvemento dos traballos, poñendo en valor o labor do persoal municipal encargado da súa execución.
O Concello reafirma a súa aposta pola conservación e mellora dos espazos públicos como eixo fundamental para fortalecer a convivencia e dinamizar a vida social do municipio.
