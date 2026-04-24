INDUSTRIA
PSOE e BNG cargan contra a planta de biogás da Laracha e esixen paralizala
Os socialistas acusan ao Goberno galego de "poñerlle alfombra vermella"
A portavoz de Industria do PSOE, Patricia Iglesias, acusou ao PP e ao Goberno galego de "poñerlle alfombra vermella" á planta de biogás de Soandres (A Laracha), en contra da opinión dos veciños e veciñas, que "están defendendo o seu territorio e o seu modo de vida" para parar o proxecto.
Así o dixo no debate dunha proposición non de Lei para pedir a paralización do proxecto que foi rexeitada polo PP. Iglesias acusou ao Goberno galego de modificar a normativa a través da Lei de Acompañamento aos Orzamentos para "anular a autonomía local e a posibilidade de frear o proxecto" ao obviar as licencias e os límites ao planeamento urbanístico.
Plataforma Stop Biogás
Iglesias trasladou á Comisión de Obras Públicas unha proposta para levar "a voz do veciños" organizados en torno á Plataforma Stop Biogás A Laracha, que asistiron ao debate xunto coa portavoz socialista larachesa Inés Ramos.
Salientou que os socialistas galegos "dicimos non á planta de biogás", mentres o PP asume o "papelón" de votar "cos veciños no Concello para apoiar a proposta socialista que hoxe rexeitan no Parlamento".
"Non poden votar cos veciños no Concello e contra eles no Parlamento", engadiu. Sinalou ademais que o alcalde, "manipulou aos veciños porque coñecía do proxecto dende 2022".
A parlamentaria socialista esixiu "rigorosidade e transparencia" ao PP e ao Goberno galego, "que vai impoñer este proxecto ao declaralo prioritario e de interese autonómico utilizando a barra libre para proxectos industriais con grande impacto no territorio" que teñen preparado ao reformar a normativa a través da Lei de Acompañamento dos Orzamentos. Acusounos de "lavar as mans" logo de preparar a normativa e impulsar o proxecto "sen contar coa xente".
Setenta e tres mil toneladas de residuos
Explicou que este proxecto suporá a ocupación de 16.000 quilómetros cadrados, "xerará 73.000 toneladas de residuos ao ano, provocará un tráfico constante, olores intensos e persistentes, un impacto directo na calidade de vida e afectación do río Anllóns e do patrimonio natural".
Patricia Iglesias criticou que teñan decidido instalar a macroplanta "no medio dun territorio onde hai casas, familias e vida".
Mocións do BNG nos concellos de Bergantiños
Pola súa banda, o BNG de Bergantiños tamén manifesta a súa "oposición frontal ao proxecto" e anuncia que presentará mocións en todos os concellos afectados —A Laracha, Carballo, Coristanco, Cabana de Bergantiños, Ponteceso e Laxe— para que os seus plenos se sumen ao rexeitamento institucional.
Os nacionalistas din que utilizarán tamén todas as canles parlamentarias e xurídicas á súa disposición para impedir a execución do proxecto. Alertan de que a localización da planta representa un risco directo sobre o río Anllóns, a principal arteria fluvial da comarca.
Zonas de especial protección
"Todo o seu percurso está declarado Zona de Especial Conservación (ZEC) e o seu curso medio e baixo conta con protección adicional como Zona de Especial Protección dos Valores Naturais (ZEPVN). O seu esteiro forma parte do Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Costa da Morte", engaden.
Para o BNG, calquera vertido accidental tería "consecuencias catastróficas e irreversibles" desde as cabeceiras da Laracha ata o estuario e a ría. Por iso piden tamén á Xunta que "denegue a autorización ambiental" a Bioenergía A Coruña na súa configuración actual, e que non declare o proxecto de interese estratéxico nin aplique ningunha figura de aceleración de trámites.
Regulación das plantas de biogás
Propón ademais que se aprobe "con urxencia" unha normativa galega reguladora das plantas de biogás, seguindo o exemplo doutras comunidades autónomas, e que se estableza unha moratoria na tramitación de proxectos de biogás de gran escala ata que esa normativa entre en vigor.
Accións que os nacionalistas piden complementar cun reforzo á protección do río Anllóns, da ría de Corme e Laxe e dos espazos naturais protexidos da comarca ante calquera nova ameaza industrial.
