Menos quilómetros para tratar o cancro: Cee xa ofrece atención oncohematolóxica
O hospital de día do Virxe da Xunqueira, operativo desde outubro, dará cobertura a máis do 50% dos doentes
O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, acompañado pola alcaldesa de Cee, Margot Lamela, confirmou hoxe durante a súa visita a Cee que o hospital de día oncohematolóxico do Virxe da Xunqueira "é xa unha realidade plena que realiza revisións, primeiras consultas, tratamentos orais e, desde este mes de abril, tamén tratamentos intravenosos subcutáneos, evitando desprazamentos ao hospital da Coruña dos pacientes de cancro da Costa da Morte".
Tal e como detallou, o hospital de día comezou a funcionar en outubro, realizando as primeiras consultas co obxectivo de ir incrementando tanto o número como a complexidade da actividade de xeito progresivo, guiados polo criterio dos profesionais e procurando sempre a seguridade, a confianza e a tranquilidade dos pacientes.
Gómez Caamaño incidiu na repercusión positiva que está a ter esta medida, sinalando que, ata o momento, xa se realizaron 185 consultas no hospital de día, e o obxectivo do Sergas é chegar a atender aquí ao 50-60% dos pacientes oncolóxicos da área.
O titular de Sanidade referiu que, para poñer en marcha esta unidade, a Xunta realizou un investimento de preto de 90.000 euros, que permitiu habilitar un novo espazo con seis postos de tratamento simultáneo, consulta médica, zona de enfermería e sala de espera para pacientes e acompañantes.
Os pacientes manteñen o oncólogo de referencia
Así mesmo, o Sergas reforzou o equipo con profesionais especializados e iniciouse un plan coordinado co Servizo de Oncoloxía do Hospital Universitario da Coruña, o que posibilitou que cada paciente poida manter ao seu oncólogo de referencia, algo que resulta esencial neste tipo de procesos asistenciais. A este respecto, o conselleiro agradeceu a implicación da responsable do servizo do hospital coruñés, a doutora García Campelo.
Conservación e limpeza do edificio
Na súa visita ao Hospital de Cee, Gómez Caamaño tamén supervisou a actuación de conservación e limpeza deste centro sanitario da rede do Sergas, na que a Xunta investiu 300.000 euros.
As obras, que comezaron no mes de outubro e estarán rematadas na primeira quincena do mes de maio, teñen como fin manter o edificio en óptimas condicións.
Ampliación de urxencias e novos equipamentos
O conselleiro puxo en valor que "estas melloras se suman a outras que reflicten a aposta firme da Xunta polo Hospital de Cee, xa que, nos últimos anos, o Goberno galego investiu 1,1 millóns de euros na ampliación do servizo de urxencias e outros 1,5 millóns en novo equipamento sanitario".
Engadido ao anterior, desde o ano 2024 o hospital conta cunha consulta de alta resolución de cardioloxía, o que permite tamén evitar desprazamentos e achegar atención especializada.
Reforma do centro de saúde
Así mesmo, a Xunta, xunto co Concello, impulsa unha reforma do centro de saúde de Cee, cuxos resultados o conselleiro agarda poder supervisar proximamente.
