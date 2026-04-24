Menea el bullarengue: Jupemi pone a bailar a los mayores de Milladoiro este domingo

La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Milladoiro (Jupemi) celebrará este domingo 26 de abril un baile en su local social, ubicado en Rúa Figueiras, 3 Bajo, en O Milladoiro. La actividad tendrá lugar en horario de 18.00 a 20.00 horas y contará con la participación de una animadora, que dinamizará la jornada para garantizar un ambiente festivo y activo.

Este evento está concebido como encuentro de ocio exclusivo para los miembros de la asociación, quienes podrán acudir acompañados de una única persona, siempre que esta se encuentre también en situación de jubilación o pensión. Con esta iniciativa, Jupemi quiere seguir reforzando su compromiso con la promoción de una vida activa, saludable y socialmente enriquecedora después de la jubilación.

El baile se suma a la lista de actividades que la asociación viene realizando desde hace tiempo entre las que se incluyen gimnasia, yoga, manualidades, juegos de mesa y la reciente incorporación Semente de Risas, una variedad de juegos para todo tipo de movilidad para soltarse, reírse y pasar un buen rato.

Sin ánimo de lucro

Jupemi es una organización sin ánimo de lucro constituida por personas jubiladas y pensionistas de O Milladoiro y alrededores que desean disfrutar de una jubilación activa, divertida y social. Además de los bailes, la asociación organiza diversas actividades lúdicas y deportivas, así como excursiones y salidas, fomentando la convivencia y el ocio entre sus socias y socios.