Educación estudia ya la modernización de instalaciones en el Colexio O Coto de Negreira

Román Rodríguez, conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, confirmó en el Parlamento que la Xunta está estudiando con el Ayuntamiento de Negreira nuevas obras para modernizar las instalaciones del Colegio Plurilingüe O Coto. En este sentido, señaló que los técnicos analizarán las necesidades y adelantó que se dará prioridad a las mejoras en la accesibilidad, tras confirmar el jefe territorial de su departamento, Santiago Freire, que habrá una reunión antes de acabar el curso.

Ascensor sin adaptar

A este respecto, el conselleiro incidió en que el colegio cuenta con un ascensor, si bien la estructura del centro data del año 1975, por lo que no fue diseñado originalmente conforme a la normativa actual y, por tanto, requiere adaptaciones progresivas. Freire acudió la semana pasada el colegio precisamente para abordar con los miembros del PP y BNG, así como con el alcalde (que decidió no darle repercusión institucional a la noticia hasta varias horas después de publicarse en prensa) y con los representantes de la comunidad educativa estas cuestiones.

Casi medio millón

Román Rodríguez puso en valor la inversión de la Xunta en mejoras en este centro, 450.000 € en los últimos años. Entre las actuaciones más recientes cabe destacar en 2022 la renovación de ventanas y puertas, así como la colocación de nuevas persianas, con un importe de 225.000 €. Con todo, el titular del departamento educativo de la Xunta instó al Ayuntamiento de Negreira a asumir sus responsabilidades en materia de conservación y mantenimiento del colegio, que le corresponden por la normativa vigente al tratarse de un centro de Educación Infantil y Primaria.

A este respecto, el PP de Negreira se quejaba de que "en 12 días non existiu unha limpeza como procede, porque mandar a unha soa persoa para barrer o que poida, non se pode atribuír a cubrir o servizo por parte do Goberno Municipal", algo a lo que el Ejecutivo local socialista respondió utilizando medios públicos que "en ningún momento deixoise de prestar o servizo", ya normalizado este miércoles, apostillando que tres operarios estuvieron de baja, y sus sustitutas en conflicto con la empresa, teniendo que ampliar la lista de sustitución.

Falta de mantenimiento

Asimismo, detalló que las instalaciones presentan daños derivados de esa falta de mantenimiento y que, de no ser atendidos por el Gobierno municipal, pueden derivar en problemas de mayor envergadura. Puso como ejemplo la falta de limpieza de canalones, que está provocando filtraciones en una cubierta que fue renovada en 2003, y cuya última limpieza realizó la Xunta pese a no corresponderle.