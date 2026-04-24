Fiscalía pedirá tres años y medio de cárcel a un piloto sorprendido con 49 gramos de heroína en el peaje de Teo

La Fiscalía solicitará tres años y seis meses de prisión, más una multa de 12.000 euros, al conductor que fue sorprendido en el peaje de la autopista AP-9, a la altura de Teo, con un envoltorio de plástico rodeado de cinta aislante de color negro que contenía una sustancia rocosa, de color marrón, que aplicado el reactivo dio positivo en heroína, arrojando un peso total de 58,2 gramos. Se juzgará en la sección 6ª de la Audiencia en Santiago.

El acusado, mayor de edad, nacido en 1973 y con antecedentes penales cancelados, se encontraba conduciendo un BMW de su propiedad sobre las 18.50 horas del 5 de agosto de 2025 junto a otras dos personas, cuando al llegar al citado peaje, le fue dado el alto por agentes de la Guardia Civil al tener sospechas de que pudiese transportar sustancias estupefacientes.

Habitáculo en el maletero

En el registro practicado en el vehículo se localizó en un habitáculo situado en el maletero, en el lateral izquierdo, al abrir una trampilla del guarnecido del mismo que da acceso al chasis y la chapa del vehículo, el mencionado envoltorio de plástico rodeado de cinta aislante de color negro. La sustancia intervenida estaba destinada por el acusado presuntamente a la venta a terceras personas.

La sustancia intervenida, que después de analizada resultó ser heroína (incluida en la lista I y IV de la Convención de Viena de 1961), arrojó un peso neto de 49,19 gramos, con una riqueza del 40,49%, alcanzando valor aproximado en el mercado ilícito en la venta al por menor por gramos, la suma 3.881,17 € y por dosis, unos beneficios de 11.930,76 €.

El acusado estuvo detenido los días 5 y 6 de agosto de 2025. Los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, previsto y penado en el artículo 368, segundo primero, del Código Penal.