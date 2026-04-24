Bodegas Pazo de Arretén ejemplifica el impulso con ayudas a la transformación de productos agrarios

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, visitó la empresa Bodegas Pazo de Arretén para supervisar el estado de las actuaciones de modernización que la empresa desarrolló en su bodega de elaboración y embotellado de vino con denominación de origen protegida Rías Baixas. Esta firma fue beneficiaria, en la última convocatoria, de la orden de ayudas de transformación y comercialización de productos agrarios con una aportación de más de 23.500 euros para realizar una inversión global de más de 67.000 euros. La dotación total es de 19 millones de euros para toda Galicia hasta 2028.

Durante el recorrido, la representante autonómica conoció de primera mano las actuaciones impulsadas por esta sociedad familiar, constituida en el año 2004. La bodega cuenta con una capacidad de producción próxima a los 80.000 litros y comercializa sus vinos bajo las marcas Pazo Arretén e Iriensis. La empresa dispone de entre 6 y 7 hectáreas de viñedo, y solicitó una ayuda que incluyó la adquisición de equipamiento clave como una prensa, un filtro amicróbico y un depósito isotérmico de 1.000 litros.

Esfuerzo inversor

En el transcurso de la visita, Belén do Campo destacó el esfuerzo inversor de la bodega para mejorar sus procesos productivos y reforzar su competitividad. En este sentido, la delegada puso en valor las líneas de apoyo de la Consellería del Medio Rural destinadas a la transformación y comercialización de productos agrarios.

La representante del Gobierno autonómico subrayó la importancia de apoyar iniciativas como esta, que contribuyen a la modernización del sector vitivinícola gallego, a la generación de valor añadido en el medio rural y a la promoción de productos de calidad vinculados al territorio. Finalmente, reiteró el compromiso de la Xunta de Galicia con el tejido empresarial agroalimentario, incidiendo en la necesidad de seguir impulsando inversiones que garanticen la innovación, sostenibilidad y competitividad de las explotaciones.

La representante del Gobierno autonómico puso en valor que en la última convocatoria se repartieron en la provincia de A Coruña 14 ayudas por un importe de casi 3,3 millones de euros que movilizaron más de 11 millones de euros.

Nueva convocatoria

Belén do Campo recordó que la Consellería del Medio Rural volvió a convocar este año estas aportaciones, dotadas con casi 19 millones de euros hasta 2028, en el marco del Plan Estratéxico da Política Agraria Común (Pepac). Estas ayudas cuentan con dos líneas subvencionables, una dirigida a inversiones con objetivos ambientales y otra centrada en la concesión de aportaciones que aumenten el valor de las producciones agrarias.

Pudieron solicitar estas subvenciones los empresarios individuales o sociedades que sean o vayan a ser titulares de instalaciones objeto de esta ayuda. Con ellas podrán financiarse tanto inversiones para la construcción y reforma de inmuebles como para la compra de maquinaria y equipamientos nuevos o programas informáticos, entre otros.