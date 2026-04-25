El 30% de los empleados de Cogami son de la comarca, y ocho de cada diez presenta alguna discapacidad

La inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral da un paso más de la mano de la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami), que roza ya los 700 empleados (un 86% presenta alguna discapacidad), y de los cuales, un total de 206 son vecinos del entorno compostelano. "Nuestra entidad nació en Santiago, por eso tenemos mucha implantación en la zona", y de ahí la importante presencia de lugareños del entorno en cuadro, hasta rozar el 30 por ciento de su plantilla total.

Así lo aseguraba el director de Cogami Empresarial, Víctor Silva, quien aporta que el resto del cuadro está conformado por individuos sin discapacidad "simplemente porque no encontramos a nadie que cumpla el perfil, o bien le retiraban la calificación de discapacidad", precisaba. Además, indica que en sus plantillas "predominan las personas con discapacidad física y orgánica, pero dentro de las 56 asociaciones que integra la Confederación, existe una gran diversidad: "Por ejemplo, en Coregal hay muchos empleados con problemas de audición, mientras que en Lamastelle son personas con discapacidad mental". En cualquier caso, todos ellos representan "perfiles adaptados al puesto que ocupan, y nuestro objetivo es incluir a todos ellos".

Casi un centenar

Entre esos 206 trabajadores, la mayoría son de la comarca santiaguesa (99); 38 de Barbanza; 35 de Costa da Morte; y 28 de los municipios pontevedreses, sobre todo de Deza y Tabeirós Terra de Montes. Por empresas, en Coregal (valorización de residuos) hay 99 personas originarias de A Baña, Ames, Arzúa, Boqueixón, Brión, Negreira, O Pino, Ordes, Oroso, Outes, Rois, Santa Comba, Teo y Vedra. Por su parte, en Dixardín (sector de la jardinería) provienen de Ames, arzúa Dodro, O Pino, Teo y Val do Dubra; en Galega de Economía Social (asesoría y consulta), de Ames y Negreira; en Hornos Lamastelle (cocina y repostería), de Ordes; en Trameve (tratamiento medioambiental de vehículos fuera de uso), de Boqueixón, Teo y Dubra.

Por su parte, 35 trabajadores de Costa da Morte se distribuyen en Coregal (son A Laracha, Carballo, Carnota, Corcubión, Malpica, Ponteceso y Vimianzo); en Dixardín, de Carballo, Laxe, Malpica, Ponteceso y Fisterra; mientras que en Combina Social provienen de A Laracha y Carballo. En lo que atañe a los 38 asalariados de Barbanza, en Accede Social (transporte de personas), provienen de O Porto do Son; en Coregal, de Boiro, Noia, Pontecesures, Porto do Son, Rianxo y Ribeira; Dixardín, de Muros y Padrón; y en Galega de Economía Social, de Padrón

De Pontevedra

Para acabar, y en lo que atañe a los municipios pontevedreses, hay 28 trabajadores de Deza-Tabeirós-Terra de Montes, en Accede Social provienen de A estradsa; en Coregal, de A Estrada, Cuntis, Frades y Melide; en Dixardín, de A Estrada, Silleda y Frades; en Hornos de Lamastelle, de Lalín; en Trameve (A Estrada); y en Combina Social, hay personal de Caldas de Reis, Salcedo, Lourizán y Silleda.

Con respecto al crecimiento global y nivel consolidado de creación de empleo, los responsables de Cogami reseñan que, desde 2023 a 2025 "hubo un incremento de 90 contrataciones, por lo que se puede calificar de crecimiento sostenible del 14 por ciento, con un total de 584 personas con discapacidad de las casi 700 que tenemos contratadas, y de las cuales el 60 por ciento son hombres y el 40 por ciento, mujeres", abunda Víctor Silva.

Rosana, en primera persona

Rosana González, vecina de Ames de 50 años, trabaja como responsable en el Área de desarrollo del departamento de personal. "Mi responsabilidad pasa por llevar proyectos de gestión de personas, así como políticas y protocolos internos y también planes de igualdad", entre otros. Lleva desde 2023 en su puesto, y asegura estar "muy contenta".

"Era un reto el hecho de entrar en un departamento nuevo, porque yo venía de gestión de calidad", reseña Rosana. En cuanto a su discapacidad, es de nacimiento, y se visibiliza en una parálisis del brazo izquierdo. "Son muchos años conviviendo con ella, y la verdad es que se adapta muy bien a mi trabajo, no necesito demasiados elementos técnicos, porque es labor de oficina", aporta.