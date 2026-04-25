Ames centra en el cuidado de la piel su V Feira da Saúde e Benestar

El Concello de Ames celebra este sábado la quinta edición de la Feira da Saúde e Benestar, una cita que este año tiene como eje central el cuidado de la piel. La programación se desarrolla durante toda la jornada en la plaza da Maía de Bertamiráns, con presentaciones, charlas, talleres y actividades abiertas a la ciudadanía.

La feria está organizada por la Concejalía de Promoción da Saúde y cuenta con la participación de 13 asociaciones, que disponen de stands informativos para dar a conocer su trabajo. También el Concello de Ames tiene un espacio propio para difundir las actividades del departamento, entre ellas el plan municipal de salud mental, las andainas, los talleres de regulación emocional o el programa de cesación tabáquica.

La inauguración tuvo lugar a las 11.00 horas con la presencia del alcalde, Blas García, y de la concejala de Promoción da Saúde, Susana Señorís, además de miembros del gobierno local y de los grupos municipales del PP y del BNG.

Durante el acto, García subrayó el papel de los colectivos participantes y defendió la importancia de la prevención. “Sen os diferentes colectivos que vos dedicades á saúde non poderiamos celebrar esta feira”, señaló. El alcalde destacó también que Ames apuesta por la promoción de la salud, tanto en el ámbito del envejecimiento activo como en la salud mental, y recordó que el municipio cuenta con un plan específico en esta materia.

Por su parte, Susana Señorís explicó que el objetivo principal de la feria es “darlle visibilidade ao traballo que fan as asociacións” y acercarlo a la ciudadanía. La concejala incidió además en la importancia de mantener buenos hábitos de salud y explicó que esta edición se centra en la piel por tratarse del órgano más grande del cuerpo.

Trece entidades participantes

Tras la inauguración se presentaron las entidades participantes: ALCER, ANEDIA, AECC, Alcohólicos Anónimos, ASANOG, Fonte da Virxe, querENDO, Obra Social Pediatría, AGAL Lupus Compostela, ConArtritis, AGADEA, Dano Cerebral Santiago de Compostela y ASOTRAME.

La programación incluyó por la mañana la charla “Tu piel tiene memoria, protégela cada día; prevención del cáncer de piel”, impartida por Iria Villar, técnica de prevención y cuidados de la AECC, en la Casa dos Maiores. Después, los asistentes participaron en una clase de taichí en el parque do Ameneiral, a cargo de instructores de India&Tai.

La actividad continúa por la tarde con una nueva ronda de presentaciones y el coloquio-taller “Cuidados básicos de la piel”, impartido por la asesora dermatológica Catalina Outeiral. La jornada finalizará con una sesión de yoga en el parque do Ameneiral y el cierre de la feria a las 20.00 horas.