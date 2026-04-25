Árboles con historia: Galicia invierte 72.000 € para conservar sus ejemplares más singulares

La Xunta de Galicia concedió este año 72.112,15 euros a través de la última convocatoria de ayudas destinada a sufragar diferentes tipos de intervenciones que garanticen la conservación y mejora de 23 árboles y formaciones singulares repartidas por la Comunidad.

Así lo anunció la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, durante su visita al Xardín Botánico-Artístico de Padrón, de titularidad municipal y que alberga cuatro elementos incluidos en el Catálogo gallego de árboles singulares. Uno de ellos es la Coroa de Cristo, un ejemplar de árbol de Judas o del amor para el cual el Ayuntamiento de Padrón recibió precisamente este año una aportación de la Xunta.

Plátanos de Sombra del Paseo del Espolón, de Padrón. / X. G.

Acompañada por el alcalde, Anxo Rei Arca, y la directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, la conselleira destacó el esfuerzo realizado por su departamento desde la primera convocatoria de esta línea de subvenciones, en el año 2010, con el fin de facilitar la ejecución de actuaciones de conservación, protección y mejora que garanticen que se pueda seguir disfrutando de este tipo de elementos a largo plazo.

En este sentido, recordó que todos los árboles y formaciones merecedores de esta catalogación destacan por su singularidad y por presentar una serie de características excepcionales desde el punto de vista histórico-cultural, paisajístico, estético o científico.

Entre las intervenciones subvencionables a través de esta orden de ayudas autonómica —dirigida tanto a ayuntamientos o agrupaciones locales como a particulares y entidades propietarias de alguno de estos elementos y con las que pueden cubrir hasta el 100% de los costes— se incluyen podas, trabajos de formación y control de la copa; aplicación de tratamientos fitosanitarios; acciones encaminadas a la conservación y mejora del entorno; actuaciones de divulgación y señalización, y la realización de estudios específicos para contribuir a su conocimiento y puesta en valor.

La conselleira, izquierda, y el alcalde, a la derecha, en el jardín botánico. / X. G.

En el caso de Padrón, recordó que el municipio cuenta con siete elementos incluidos actualmente en el Catálogo: cuatro de ellos en el Xardín Botánico-Artístico y otros tres (dos árboles y una formación) localizados en otros puntos del término municipal.

Ángeles Vázquez explicó que en el marco de la convocatoria de ayudas del año 2026, el Ayuntamiento padronés resultó beneficiario de una ayuda por un importe global de 10.000 euros destinada a intervenir en la formación catalogada como Plátanos de Sombra del Paseo del Espolón y en la ya mencionada Coroa de Cristo.

Concretamente y en relación con el ejemplar que visitó hoy la conselleira, se trata de un árbol perteneciente a la especie Cercis siliquastrum L., de 1,6 metros de altura y cuya característica principal es que presenta una estructura totalmente modificada, ya que se ramifica casi desde el suelo en gruesas ramas que fueron dirigidas para adoptar forma circular y, con el paso de los años, formó una especie de nido gigante, asemejándose a una enorme corona de espinas de la que toma, precisamente, su nombre.

Herramienta abierta a actualizaciones

El Catálogo gallego de árboles singulares es una herramienta abierta y en constante actualización, por lo que pueden proponer la inclusión de nuevos elementos tanto sus propietarios como administraciones, centros de investigación o asociaciones y entidades privadas o públicas que tengan entre sus fines estatutarios la protección de la naturaleza.

De hecho, desde la aprobación de su reglamento en el año 2007, ha sido objeto ya de diversas revisiones y periódicamente se someten a información pública nuevas propuestas para valorar la posible incorporación de ejemplares con valores destacados. En la actualidad, forman parte del Catálogo un total de 205 elementos —157 ejemplares y 48 formaciones arbóreas— pertenecientes a 84 especies diferentes y de los cuales 57 están localizados en la provincia de A Coruña.