ENSAIO FOTOGRÁFICO
Carballo busca 'cazadores de solpores'
O obxectivo do Concello é crear unha guía de puntos idóneos para gozar do eclipse de agosto
O Concello de Carballo convida a toda a veciñanza a participar nun ensaio fotográfico colectivo os días 29 e 30 de abril. O obxectivo é localizar os mellores puntos de observación do sol de cara ao eclipse solar do 12 de agosto.
A proposta é que calquera persoa, cun móbil e desde calquera punto do municipio, faga unha fotografía do solpor exactamente ás 20.28 horas.
Por que nesas datas?
Aínda que a posición do sol varía lixeiramente cada día, o comportamento do astro nestas datas de finais de abril garda unha gran similitude co que veremos en agosto.
Participar nestes dous días permitirá descubrir novos miradoiros para evitar que todo o mundo se concentre nos mesmos lugares o 12 de agosto, e tamén comprobar obstáculos e saber desde que rúas, prazas ou montes se ve o sol limpo antes de que se oculte.
O obxectivo é crear un mapa visual en base ás imaxes que recompilará o Concello para crear unha guía de puntos recomendados.
Como participar?
Participar é moi sinxelo: só hai que situarse nun lugar con boa visibilidade, facer a foto ás 20.28 horas e compartila nas redes sociais mencionando ao Concello ou enviándoa por mensaxe privada, indicando o lugar exacto desde onde foi tomada.
Non fai falta equipo profesional, abonda a cámara dun móbil. "Queremos que a xente se sinta parte do descubrimento do noso propio mapa solar", subliñan dende o Concello carballés.
- Un brote de sarna noruega afecta a al menos una veintena de trabajadores sanitarios del Hospital Provincial de Conxo
- Un paseo virtual por el barrio que transformará Santiago con 3.600 nuevas viviendas: 'Da continuidad al crecimiento de la ciudad
- Diez claves del Ensanche Norte de Santiago: el barrio donde vivirá tanta gente como en Oroso o Negreira
- La compostelana Urovesa refuerza su papel en la ayuda española a Ucrania con el envío de 100 Vamtac blindados
- Así será el futuro Ensanche Norte de Santiago
- Santiago queda declarada zona de mercado residencial tensionado: podrá poner topes a los precios del alquiler durante los próximos tres años
- La Romaría da Primavera corta el tráfico este sábado en Santiago: estas son las calles afectadas
- El conflicto de la planta de Cacheiras: hasta un millón de residuos inertes al año por cada una de las 25 viviendas de la zona