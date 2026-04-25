ENSAIO FOTOGRÁFICO

Carballo busca 'cazadores de solpores'

O obxectivo do Concello é crear unha guía de puntos idóneos para gozar do eclipse de agosto

Os participantes deben facer unha foto do solpor os días 29 e 30 de abril ás 20.28 horas.

Os participantes deben facer unha foto do solpor os días 29 e 30 de abril ás 20.28 horas. / VCM

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

O Concello de Carballo convida a toda a veciñanza a participar nun ensaio fotográfico colectivo os días 29 e 30 de abril. O obxectivo é localizar os mellores puntos de observación do sol de cara ao eclipse solar do 12 de agosto.

A proposta é que calquera persoa, cun móbil e desde calquera punto do municipio, faga unha fotografía do solpor exactamente ás 20.28 horas.

Por que nesas datas?

Aínda que a posición do sol varía lixeiramente cada día, o comportamento do astro nestas datas de finais de abril garda unha gran similitude co que veremos en agosto.

Participar nestes dous días permitirá descubrir novos miradoiros para evitar que todo o mundo se concentre nos mesmos lugares o 12 de agosto, e tamén comprobar obstáculos e saber desde que rúas, prazas ou montes se ve o sol limpo antes de que se oculte.

O obxectivo é crear un mapa visual en base ás imaxes que recompilará o Concello para crear unha guía de puntos recomendados.

Como participar?

Participar é moi sinxelo: só hai que situarse nun lugar con boa visibilidade, facer a foto ás 20.28 horas e compartila nas redes sociais mencionando ao Concello ou enviándoa por mensaxe privada, indicando o lugar exacto desde onde foi tomada.

Non fai falta equipo profesional, abonda a cámara dun móbil. "Queremos que a xente se sinta parte do descubrimento do noso propio mapa solar", subliñan dende o Concello carballés.

Carballo busca 'cazadores de solpores'

Carballo busca 'cazadores de solpores'

Grupos armados lanzan un ataque sorpresa coordinado a gran escala en la capital de Malí y otros puntos del país

Grupos armados lanzan un ataque sorpresa coordinado a gran escala en la capital de Malí y otros puntos del país

Grupos armados lanzan una gran ofensiva múltiple en la capital de Malí y otros puntos del país

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Una de cada tres plazas para el primer año de Infantil quedará libre en Galicia por la falta de niños

Una de cada tres plazas para el primer año de Infantil quedará libre en Galicia por la falta de niños

Fin de semana de oposiciones en Galicia: más de 7.000 aspirantes se examinarán este domingo en Silleda para las OPE del Sergas

Fin de semana de oposiciones en Galicia: más de 7.000 aspirantes se examinarán este domingo en Silleda para las OPE del Sergas
Tracking Pixel Contents