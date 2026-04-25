Paneles solares y mantenimiento de zonas verdes para Ames y Brión con el taller dual de empleo

Los ayuntamientos de Ames y Brión pondrán en marcha la octava edición del taller dual de empleo Renova Verde, con 20 alumnos trabajadores (15 amienses y 5 brioneses). La formación durará 9 meses y permitirá obtener certificados de profesionalidad en montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas (10 plazas) y en instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes (10 plazas), además de formación complementaria. Se desarrollará del 1 de junio de 2026 al 28 de febrero de 2027.

Entre las obras a acometer, destacan las nuevas instalaciones fotovoltaicas en la Casa da Cultura de Bertamiráns y en el Centro de Formación y Empleo del Concello de Ames en Aldea Nova. Además, acometerán trabajos de mantenimiento en las instalaciones fotovoltaicas del campo de fútbol y pabellón polideportivo de Bertamiráns, campo de fútbol de O Milladoiro, Casa da Cultura e instalaciones deportivas de O Milladoiro, escuela infantil de Brión, pabellón polideportivo de Brión, espacio colaborativo de Brión, depuradora de A Ameixenda del Concello de Ames, depuradora de O Milladoiro, centro polivalente de Brión, ETAP de Lens de los concellos de Ames-Brión, pérgola fotovoltaica de la biblioteca de Brión, EDAR de Sisalde, piscinas municipales de Bertamiráns y de O Milladoiro, escuelas infantiles A Madalena de O Milladoiro y O Bosque de Bertamiráns y en la Escuela de Música de Brión.

Áreas de ocio

Del mismo modo, en el ámbito de la jardinería y zonas verdes, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: recuperación ambiental del bosque en galería y obras de jardinería en el Parque do Ameneiral en Bertamiráns; instalación de jardín climático en la rúa da Madalena en O Milladoiro (espacio verde diseñado conscientemente para integrarse con el entorno, utilizando plantas autóctonas y técnicas sostenibles que se adaptan al clima local); mantenimiento de los jardines de la rúa Anxeriz en O Milladoiro y la instalación y mejora de las zonas verdes y rotondas del Concello de Brión.

Estos talleres combinan formación y empleo para personas desempleadas, que adquieren cualificación profesional mientras realizan trabajos de utilidad pública o interés social. El programa cuenta con una subvención de la Xunta de 454.552 euros y 36.000 euros adicionales para incentivos a la contratación.

Dos certificados

La concejala de Promoción Económica, Ana Belén Paz, señala que “este ano optouse por ampliar a formación a dous certificados profesionais. Deste xeito diversificamos a formación en instalacións solares fotovoltaicas e en xardíns e zonas verdes. Animo a todas as persoas que cumpran os requisitos a que se inscriban para poder ter opción a participar neste obradoiro de emprego, xa que é unha oportunidade para formarse en sectores que teñen unha alta demanda de man de obra”.