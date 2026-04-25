Formoso destaca en Ordes la Festa do Champiñón como motor económico del rural

El presidente de la Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, visitó este sábado la Festa do Champiñón de Ordes, una de las citas gastronómicas más tradicionales de la comarca y que este año alcanza su 35ª edición.

Durante la visita, Formoso estuvo acompañado por el alcalde de Ordes, José Luis Martínez Sanjurjo, y otros representantes municipales y recorrió el recinto festivo, donde a lo largo de todo el fin de semana se celebran degustaciones gastronómicas, una feria de artesanía, una exposición de maquinaria agrícola y una amplia programación cultural y musical.

El alcalde de Ordes, izquierda, y el presidente de la Diputación coruñesa visitaron la feria de artesanía en la Festa do Champiñón. / Cedida

El presidente provincial tuvo ocasión de degustar diferentes elaboraciones a base de champiñón y conocer de primera mano el trabajo del sector. En este sentido, destacó la importancia de la fiesta como “un ejemplo de cómo un producto de proximidad puede convertirse en un elemento de identidad y en un soporte económico para muchas familias y pequeñas explotaciones de la comarca”.

Formoso puso también en valor el trabajo del Concello de Ordes en la organización de un evento con una larga tradición, que cada año atrae a miles de personas y contribuye a dinamizar la hostelería, el comercio local y el conjunto de la economía de la zona.

“Este tipo de iniciativas muestran que el rural tiene futuro cuando se apuesta por el producto autóctono y se impulsa su promoción”, señaló.

Formoso recordó además el apoyo económico que la institución provincial presta a fiestas como la Festa do Champiñón de Ordes, que sirven para promocionar productos locales de calidad y favorecer el desarrollo económico de los concellos, especialmente en el ámbito rural.