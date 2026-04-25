Dos fotógrafos de Ribeira, subcampeones en la Copa del Mundo de Fotografía

En apenas mes y medio, Estados Unidos, Canadá y México centrarán gran parte de las miradas de todo el mundo con la celebración del Mundial de fútbol, uno de los mayores y más seguidos eventos a nivel mundial que se celebrará entre el 11 de junio y el 16 de julio.

Sin embargo, el fútbol no es el único escenario en el que se decide un título mundial este 2026. Este sábado 25 de abril, Reikiavik (Islandia) fue el epicentro de otro campeonato internacional de primer nivel: la Copa del Mundo de Fotografía, en la que España, con dos fotógrafos de Ribeira en sus filas, logró una destacada segunda posición.

De Ribeira a la élite de la Fotografía

El combinado español, integrado por cerca de una treintena de fotógrafos de toda el país, contó con la participación de los hermanos ribeirenses Flora y Manuel Iglesias, del estudio Lesmes Fotógrafos.

Manuel y Flora Iglesias, de Lesmes Fotógrafos, con el Goya de la Fotografía Profesional conseguido el pasado año / Cedida

Aunque ninguno de los dos logró entrar en el ‘top 10’ de sus respectivas categorías, su aportación fue clave para que España alcanzase la medalla de plata, sumando puntos determinantes en la clasificación final, en la que solo Estados Unidos superó al equipo nacional.

Manuel Iglesias, un veterano en el Mundial

En el caso de Manuel Iglesias, este es el tercer año consecutivo que forma parte del combinado español, con un destacado bagaje: el pasado año logró un quinto puesto individual sumado al tercer puesto español y en 2024 conquistó la Copa del Mundo de Fotografía con la selección española.

En esta ocasión, compitió en la categoría de boda documental (imágenes sin ninguna edición ni retoque) con una instántanea tomada en una ceremonia celebrada en la iglesia de Santa Uxía.

Fotografía con la que compitió en la Copa del Mundo el ribeirense Manuel Iglesias / Manuel Iglesias

El debut internacional de Flora Iglesias

Por su parte, en el caso de Flora Iglesias se estrenaba en un campeonato mundial en esta edición compitiendo en la categoría abierta de bodas. La imagen con la competía muestra una instantánea familiar y elegante a través del marco de la puerta. Enmarcada en un ambiente señorial, la fotografí resalta la solemnidad del momento en el que los protagonistas se preparan para el enlace.

Fotografía con la que compitió en la Copa del Mundo la ribeirense Flora Iglesias / Flora Iglesias

Curiosamente, esta imagen le permitió a Flora Iglesias ganar el pasado año los Goya de la Fotografía Profesional en la categoría de boda. Un galardón que también logró su hermano en esa misma edición, pero en la categoría de postboda.

Hasta nueve españoles en sus respectivos 'tops'

Más allá del resultado por equipos, la participación española dejó un balance muy positivo a nivel individual. Hasta nueve fotógrafos lograron situarse entre los diez mejores del mundo en sus respectivas categorías.

El medallero nacional incluyó dos oros, dos platas y un bronce, además de cuatro séptimos puestos

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Los galardonados fueron Carlos Forcada (séptimo en Ilustración/Arte Digital), Álvaro Ruíz (oro en Ilustración/Arte Digital), José David Riquelme (plata en Naturaleza Paisaje), Daniel Viñé (oro en Naturaleza Paisaje), Marina Cano (séptima en Naturaleza-Vida Salvaje), Mario Cea (bronce en Naturaleza-Vida Salvaje), Javier Marcader (séptimo en Retrato Ilustrativo), César Viera (plata en Retrato Natural) y José Vicente López (séptimo en Deportes)