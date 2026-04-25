Conflicto de la planta de Cacheiras: se abre una puerta para los vecinos que quieran alegar

La Plataforma Stop Planta de Residuos Cacheiras Aldeas Limpas mantuvo este viernes una reunión con la subdirectora xeral de Residuos y Economía Circular, Isabel Mª González Lechuga, encuentro inicialmente solicitado con el director xeral de Cambio Climático. Sus miembros, no obstante, aplauden el tono cordial y, sobre todo, la posibilidad de que puedan presentar alegaciones si se les reconoce en el expediente como personas interesadas.

Durante la toma de contacto, la plataforma reiteró su preocupación por el contenido del proyecto presentado por la empresa, que —según denunció— contiene datos erróneos y afirmaciones alejadas de la realidad del territorio. El vecindario recuerda que en las inmediaciones de los terrenos previstos existen numerosas viviendas, algunas a menos de 50 metros, lo que hace incompatible la instalación de una planta de estas características con la calidad de vida en las aldeas de Feros, A Torre, Raxó y el conjunto de Cacheiras.

Perjuicios varios

En este escenario, la plataforma advierte de los impactos que podría generar esta actividad, entre ellos el aumento del ruido, la presencia de polvo en suspensión, el incremento del tráfico pesado y los riesgos para la salud, la seguridad vial y los recursos hídricos.

Desde el colectivo de afectados señalan que durante la reunión se percibió una voluntad de escuchar las preocupaciones del vecindario y una disposición al diálogo por parte de la Administración. En este sentido, desde la subdirección xeral les indicaron que “nos vindeiros días van remitir os requirimentos necesarios para que poidamos ter o recoñecemento formal como persoas interesadas no expediente”, explican desde la Plataforma. Si finalmente se alcanza esta condición, las personas afectadas “poderemos acceder á documentación completa e presentar alegacións en calquera momento do procedemento”, según les informaron en el transcurso de la reunión.

Más documentación

Asimismo, la subdirectora les trasladó que la resolución del expediente aún está lejos, ya que se continúa requiriendo documentación adicional a la empresa promotora. También se apuntó que, en caso de que el proyecto llegase a ser autorizado, la puesta en marcha de la actividad quedaría condicionada a la obtención de las correspondientes licencias municipales.

Próxima reunión

La reunión se desarrolló en un tono cordial y con un trato respetuoso hacia la Plataforma, que valora positivamente este cambio en la interlocución institucional, en contraste con la actitud mantenida hasta el momento por la alcaldesa de Teo. Precisamente, la directiva de la Plataforma informó de que “Lucía Calvo convocou á plataforma a unha nova reunión o vindeiro mércores”, y manifiestan que “a veciñanza agarda que transcorra nun clima construtivo e respectuoso como a de hoxe”. Asimismo indican que esperan que esta nueva reunión con la alcaldesa aporte avances hacia la paralización de la planta de residuos, “mais a día de hoxe non coñecemos o motivo polo que se nos convoca nin o tema a tratar”, señalan.

La Plataforma Stop Planta de Residuos Cacheiras Aldeas Limpas reafirma su compromiso con la defensa del territorio, de la salud de las personas y de un modelo de vida sostenible en el medio rural, y continuará empleando todas las vías sociales, legales y administrativas a su alcance para frenar un proyecto que considera incompatible con el entorno.