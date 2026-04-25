INFRAESTRUTURAS
O BNG reclama ao Goberno actuacións urxentes na N-640 e a variante da Estrada
Organizou unha 'caravana de protesta' para esixir un compromiso do Estado
A senadora do BNG, Carme da Silva Méndez, e o voceiro nacionalista da Estrada, Xoán Reices, participaron nunha caravana de protesta para exixir ao Goberno do Estado asumir con urxencia o compromiso de executar actuacións na estrada N-640, co obxectivo de mellorar a seguranza viaria e cumprir cos compromisos adquiridos en relación á variante da Estrada.
Tamén participaron militantes e simpatizantes, así como a deputada do BNG no Parlamento, Ariadna Fernández González, o responsábel comarcal, Xoán Blanco, e o responsábel local na Estrada, Carlos Enxamio.
Plan plurianual de actuacións urxentes
Mellorar a seguranza viaria constitúe unha das principais preocupacións do BNG. Por este motivo, no acordo de investidura conseguido pola organización nacionalista incluíuse un plan plurianual con actuacións urxentes na rede viaria galega.
Entre as infraestruturas recollidas figura a N-640 na súa totalidade, facendo especial fincapé na necesidade de avanzar na execución da variante da Estrada.
O BNG enfatiza no descontento da veciñanza coas administracións, no concreto o Ministerio de Transportes, ante a súa "pasividade" para solucionar os problemas de seguranza viaria na N-640.
"Non pode ser que a solución que se nos dea sexa parchear. Temos problemas de seguranza, producíndose moitos accidentes, algúns mortais, e existen moitas cuestións que resolver: o paso da estrada polo centro da vila, no Sol, en Ponte Liñares", enumera Xoán Reices.
Plan Integral de mellora e rehabilitación
O actual estado da N-640 ao seu paso pola Estrada presenta un deterioro evidente, "con múltiples deficiencias que afectan gravemente á circulación” sinalou a senadora nacionalista. As galegas e os galegos, engadiu, están "fartas e fartos das fochancas nesta estrada e dos incumprimentos pola variante".
Carme da Silva Méndez reclama ao Ministerio de Transportes a posta en marcha dun Plan Integral de mellora e rehabilitación da N-640 "para abordar os problemas derivados da falta de mantemento, reforzar a seguranza viaria, corrixir as deficiencias do firme, adaptar a estrada ás condicións de travesía urbana así como implantar medidas que reduzan a perigosidade".
Impulso da variante da Estrada
Ademais, entende que "é o momento de retomar de maneira decidida este proxecto estratéxico, dotándoo dos recursos necesarios para garantir a súa execución”.
Trátase, afirma a senadora nacionalista, dunha infraestrutura estratéxica para o municipio, xa que permitiría desviar o tráfico, especialmente o pesado, evitando o seu paso polo núcleo urbano e mellorando así a calidade de vida da veciñanza.
