La Xunta da luz verde ambiental a una nueva planta de valorización de residuos de la construcción en Silleda

La Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia acaba de dar luz verde ambiental al proyecto para construir y explotar una planta de valorización de residuos del sector de la construcción y demolición (RCD) para la producción de áridos en el Ayuntamiento de Silleda. Concretamente, será en la planta que posee General de Hormigones, concesionaria de la explotación Vilar nº 3127, y que no prevé ocupar superficies adicionales de las que ya posee. Además, se emplazan en una zona de monte, sin viviendas cerca, a diferencia de la planta prevista en Cacheiras.

Según concluye el informe de impacto ambiental (IIA) emitido por el departamento autonómico no son previsibles efectos significativos en el entorno derivados del proyecto siempre que se cumpla con los condicionantes fijados tanto en el documento ambiental y en la restante documentación analizada, como en la propia resolución autonómica.

Sin alegaciones

En este sentido, el informe fue elaborado en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada de esta iniciativa empresarial, un trámite en el que la documentación presentada por el promotor fue sometida la participación pública, sin que se recibiera ningún escrito o alegación al respecto, al tiempo que fueron consultados un total de nueve organismos interesados.

Valoración y condicionantes

Fruto de esas consultas, realizaron la valoración correspondiente y establecieron condicionantes que se añaden a los incluidos en el propio programa de vigilancia ambiental que recoge la resolución de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade. En este sentido, esas evaluaciones consideran que el proyecto no va a tener impactos significativos en los distintos campos analizados y que sería viable su puesta en marcha siempre que se cumpla con ciertos condicionantes establecidos en sus respectivos informes con relación a aspectos relacionados con la protección de la atmósfera, con la gestión del agua y con otras cuestiones.

Una vez emitido el IIA, que no exime a General de Hormigones de la obligación de obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos o informes que resulten legalmente exigibles para poder desarrollar el proyecto, se remitió la resolución al órgano sustantivo y ahora se le da publicidad a través del DOG y de la página web de la Consellería.

Lugar de Vilar

La instalación permitirá el tratamiento de RCD mediante su triturado y clasificación para la producción de áridos reciclados aprovechando las instalaciones existentes en una explotación minera en el lugar de Vilar, en Silleda. Y, en concreto, la zona de valorización de los residuos de la construcción y demolición se localizará en el área que se destina en la actualidad a la clasificación y triturado así como al aprovisionamiento de ese tipo de materiales y almacenamiento de dichos áridos reciclados.