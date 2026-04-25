CELEBRACIÓN
Vimianzo rende unha emotiva homenaxe aos seus maiores
Centos de veciños e veciñas ateigaron o pavillón polideportivo
Centos de veciñas e veciñas gozaron en Vimianzo do XXII Xantar dos Maiores, celebrado nun ateigado pavillón polideportivo. Á celebración, sumáronse o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco; o subdelegado, Julio Abalde; o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González; e a alcaldesa, Mónica Rodríguez.
Pedro Blanco subliñou que "o noso presente e futuro está construído coas mans das persoas maiores" e destacou que a súa experiencia e valores son "imprescindibles para seguir avanzando nun camiño máis xusto como sociedade".
Pola súa banda, o presidente da Deputación, Valentín González, dirixiuse aos asistentes sinalando: "Sodes a memoria viva dos nosos concellos, as persoas que construístes co voso esforzo o que hoxe somos, por iso temos unha débeda de gratitude convosco e o compromiso firme de seguir traballando para garantir o voso benestar e calidade de vida".
A alcaldesa, Mónica Rodríguez, agradeceu a presencia dos representantes do Goberno e do presidente provincial neste tradicional encontro anual "e o apoio continuo para mellorar infraestruturas e servizos no municipio".
A celebración acolleu unha ampla programación, que comezou cunha misa, á que seguiron un xantar popular, música e diferentes actividades ao longo da xornada.
