Alerta de cierre de los cines del centro comercial de Cee

El futuro de las salas Xunqueira Cines Cee, ubicadas en el centro comercial Finis Terrae, está en el aire. La empresa que las gestiona ya había comunicado al Concello, propietario del local, que cerrarían sus puertas el pasado día 31 de marzo, si bien la decisión no se hizo efectiva, por el momento.

Así lo confirmó la alcaldesa, Margot Lamela, en el último pleno a raíz de una pregunta del portavoz del PP, Jesús Picallo, que mostró su preocupación por la posible pérdida "dun servizo que é único e bo para Cee".

Las deudas que arrastra la empresa gestora de las salas de cine están detrás de la incertidumbre sobre el futuro de las mismas. A preguntas de los populares, la regidora señaló que el gobierno local mantuvo varias reuniones con los directivos de la compañía, que no aceptaron las alternativas planteadas.

Abonar la deuda en 12 años

Así, según Margot Lamela, la propuesta municipal es que la compañía abone la deuda de la comunidad en 12 años y, a partir de ahí, solo pagaría el arrendamiento correspondiente del local, "pero no aceptaron", afirmó.

Ante esta situación, el portavoz del PP preguntó qué piensa hacer el gobierno local y si tienen previsto hablar con otras empresas para hacerse cargo de los cines.

La regidora señaló que "la empresa debe comunicar el cierre con una antelación de seis meses, como así hizo, pero finalmente no cerró, por lo que ahora, en caso de querer cerrar debería comunicarlo de nuevo respetando esos plazos".

Veintidós años de actividad

Los Cines Xunqueira abrieron sus puertas en enero de 2004, unos meses después de la inauguración del centro comercial Finis Terrae. Veintidós años después, su futuro parece incierto.

Si se confirmase el cierre, en Costa da Morte solo quedarían operativas las salas de cine de Carballo.