Ames impulsa unha campaña de recollida de enseres de bebés para familias vulnerables

As doazóns poden realizarse nas casas da cultura de Bertamiráns e do Milladoiro

Un dos puntos de entrega é a casa da cultura de Bertamiráns. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Ames

A Concellaría de Benestar Social, a través da Oficina de Voluntariado de Ames, vén de lanzar unha nova campaña, neste caso para recoller enseres para bebés, como berces, carriños de paseo, tronas, cueiros e cadeiras infantís.

As persoas que desexen participar poden facer as súas doazóns nas casas da cultura de Bertamiráns e do Milladoiro, de luns a venres, en horario de 10.00 a 13.00 horas.

Cartel promocional da campaña de recollida de enseres para bebés en Ames. / Cedida

A concelleira de Benestar Social, Uxía García, explica que "esta campaña é moi necesaria neste momento porque detectamos que as familias vulnerables veñen solicitando material e enseres para bebés".

O obxectivo, engade, é poder crear un banco de préstamo "e alongar a vida útil destes enseres, que en moitas ocasións están en bo estado e poden ser usados por outras persoas". 

Reutilización dos enseres infantís

Ademais de darlle unha segunda e terceira vida a estes enseres, a iniciativa pretende tamén que a veciñanza tome conciencia do valor que teñen.

Cada usuario comprometerase ao seu coidado e a súa devolución, unha vez deixe de usar ditos enseres, para poder entregarllos a outras persoas que o precisen.

Para dispor de máis información pódese enviar un correo electrónico ao enderezo voluntariado@concellodeames.gal ou chamar ao número de teléfono 662 377 044.

