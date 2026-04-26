Bertamiráns, capital do 'tradi': 800 persoas compiten no Concurso de Canto e Percusión Tradicional

O certame, organizado pola A.C. Retranqueiros coa colaboración do Concello de Ames, reparte hoxe máis de 3.200 euros en premios

Susana López Carbia

Ames

Bertamiráns convértese este domingo na auténtica capital do tradi. O auditorio da Casa da Cultura e os seus arredores bulen de actividade dende as nove da mañá, convertidos nun auténtico enxamio de rapaces e rapazas lucindo os seus vistosos traxes tradicionais e preparados para amosar as súas habilidades coa voz e a pandeireta.

Un dos grupos que compite pola Asociación Cultural Os Xeitosos de Trazo. / S. L. C.

O espazo acolle a cuarta edición do Concurso de Canto e Percusión Tradicional, organizado pola A.C. Retranqueiros coa colaboración do Concello de Ames, entre outras entidades.

Un dos grupos que compite en representación da Asociación Agrocovo de Esteiro (Muros). / S. L. C.

A cita reúne máis de 800 participantes repartidos en 70 grupos procedentes de 30 asociacións de distintos puntos de Galicia e mesmo de fóra, cun grupo chegado de Barcelona.

Participantes no concurso da Asociación Vai de Roda, de Rianxo. / S. L. C.

Na Casa da Cultura de Bertamiráns non falta nin o photocall polo que van pasando os grupo participantes tras a súa actuación, nunha xornada na que Bertamiráns se enche de música, tradición e ambiente festivo.

Un dos grupos que compite pola Asociación Cultural Folclórica Tarambainas (Vigo). / S. L. C.

O certame, de entrada gratuíta, arrancou pasadas as dez da mañá e continuará durante toda a tarde. Pode seguirse en directo a través da canle de YouTube do Concello de Ames.

Participantes da Asociación Cultural Rosalía de Castro de Cacheiras (Teo), que interpretaron unha peza procedente dos Ancares. / S. L. C.

Máis de 3.200 euros en premios

O concurso reparte 3.250 euros en premios entre as distintas categorías: mini (de 3 a 5 anos), A (de 6 a 11 anos), B (de 12 a 16 anos), C (de 17 anos en adiante) e sénior (para pandereteiros e pandereteiras que comezaron a disciplina en idade adulta). Ningún galardón pode quedar deserto e haberá un único gañador por premio, sen posibilidade de empate.

