Bertamiráns, capital do 'tradi': 800 persoas compiten no Concurso de Canto e Percusión Tradicional
O certame, organizado pola A.C. Retranqueiros coa colaboración do Concello de Ames, reparte hoxe máis de 3.200 euros en premios
Bertamiráns convértese este domingo na auténtica capital do tradi. O auditorio da Casa da Cultura e os seus arredores bulen de actividade dende as nove da mañá, convertidos nun auténtico enxamio de rapaces e rapazas lucindo os seus vistosos traxes tradicionais e preparados para amosar as súas habilidades coa voz e a pandeireta.
O espazo acolle a cuarta edición do Concurso de Canto e Percusión Tradicional, organizado pola A.C. Retranqueiros coa colaboración do Concello de Ames, entre outras entidades.
A cita reúne máis de 800 participantes repartidos en 70 grupos procedentes de 30 asociacións de distintos puntos de Galicia e mesmo de fóra, cun grupo chegado de Barcelona.
Na Casa da Cultura de Bertamiráns non falta nin o photocall polo que van pasando os grupo participantes tras a súa actuación, nunha xornada na que Bertamiráns se enche de música, tradición e ambiente festivo.
O certame, de entrada gratuíta, arrancou pasadas as dez da mañá e continuará durante toda a tarde. Pode seguirse en directo a través da canle de YouTube do Concello de Ames.
Máis de 3.200 euros en premios
O concurso reparte 3.250 euros en premios entre as distintas categorías: mini (de 3 a 5 anos), A (de 6 a 11 anos), B (de 12 a 16 anos), C (de 17 anos en adiante) e sénior (para pandereteiros e pandereteiras que comezaron a disciplina en idade adulta). Ningún galardón pode quedar deserto e haberá un único gañador por premio, sen posibilidade de empate.
