El IES do Milladoiro toma la palabra y gana la gran final del Club de Debate Alingua

El IES do Milladoiro ya puede presumir de tener a los mejores oradores del Club de Debate Alingua 2026. El equipo amesano —integrado por Claudia Santalla Fernández, Lena Ares Simón, María Mato Vilar, Martín Vázquez Pérez, Irene Alende Ribá, África Kaquengu Panzo Carballo, Adriana Segade Fernández, ⁠Uxía Manteiga Castaño, Pablo Paz Ageitos y ⁠Mencía Domínguez Iglesias, de 4º de ESO— se proclamó ganador de la gran final celebrada este sábado en la Casa da Cultura de Bertamiráns, donde ocho institutos gallegos midieron su capacidad de argumentación, análisis y pensamiento crítico.

La victoria llegó después de una jornada intensa, con dos debates para cada equipo y un tema común sobre la mesa: “O ensino obrigatorio garante a igualdade de competencia nas dúas linguas oficiais”. Los estudiantes del IES do Milladoiro tuvieron que defender primero la postura en contra y, por la tarde, la posición a favor. Todo ello ante un jurado integrado por cinco profesionales de áreas vinculadas a la comunicación, la lengua y la argumentación.

Lena Ares reconoce que llegaron a la final con nervios. No era para menos. En la fase clasificatoria habían contado con el apoyo de una instructora, la periodista Paula Cantelar, que les ayudó a preparar la información. Pero en la final el trabajo fue completamente suyo. “Tiñamos que buscar toda a información nós e estabamos bastante nerviosos”, explica.

La final del Club de Debate Alingua 2026 reunió a estudiantes de ocho institutos gallegos. / Cedida

Saber argumentar a favor y en contra

La primera intervención del IES do Milladoiro fue por la mañana, frente al Grupo Nós – CPR Santiago Apóstol, de Narón. Les tocó defender que la enseñanza obligatoria no garantiza esa igualdad plena de competencias en gallego y castellano. “Fixemos o primeiro debate e estivo moi divertido”, recuerda Lena.

Por la tarde llegó el segundo asalto, esta vez contra el IES Terra de Xallas 2, de Santa Comba, uno de los rivales más fuertes. “Son moi, moi bos”, admite la alumna. En ese caso, el equipo amesano tuvo que defender la postura contraria, es decir, argumentar a favor de que la enseñanza obligatoria sí garantiza la igualdad de competencia en las dos lenguas oficiales. El reto era mayor, y también los nervios, pero los argumentos fluyeron.

El momento más emocionante llegó con la entrega de premios. El equipo no sabía si había ganado, porque los debates habían estado muy igualados. La tensión se resolvió cuando comenzaron a anunciar las puntuaciones de los institutos participantes: “Decatámonos de que eramos os que tiñamos máis puntos, e foi xenial”. En total, los amesanos lograron 309 puntos, frente a los 296 del IES Terra de Xallas, que obtuvo la segunda posición.

El equipo del IES do Milladoiro con sus compañeros del IES Terra de Xallas 2 (Santa Comba), que lograron el segundo puesto. / Cedida

Un día "incrible"

En la celebración no faltaron ni las familias ni profesores del IES y su director. También el alcalde de Ames, Blas García, y la concejala de Educación, Beatriz Martínez, acudieron a arropar a los jóvenes oradores, que vivieron uno de esos días que difícilmente se olvidan. “Foi incrible”, resume Lena.

La final reunió a ocho equipos procedentes de Ames, Santiago, Narón, Ferrol, Santa Comba, Rois, Pontedeume y Vilagarcía de Arousa. Todos habían superado previamente una fase clasificatoria celebrada en marzo, en Narón y Rois, en la que participaron 37 equipos. En aquella primera fase, el tema de debate fue el impacto del estilo de vida actual en la salud mental de la juventud.

En Bertamiráns, la jornada no fue solo competición. El Club de Debate Alingua también busca crear un espacio de convivencia en gallego para compartir experiencias más allá del escenario. Lena destaca precisamente ese ambiente: “A xente, encantadora e todo o mundo fai dinámicas de interacción. Todo estivo perfecto”, resume.

El equipo de debate del IES do Milladoiro tras clasificarse para la final del Club de Debate Alingua 2026. / Cedida

¿Qué les aporta la oratoria?

La historia de este grupo empezó casi por casualidad, en la asignatura optativa de Oratoria. La profesora Alicia González les habló del certamen y ellos decidieron apuntarse sin grandes expectativas. La preparación combinó horas de clase, ensayos en la biblioteca y alguna tarde extra fuera del instituto para dar “as últimas pinceladas” antes de la gran cita.

Para estos estudiantes de 4º de ESO, la oratoria es, sobre todo, una manera de aprender a pensar: “Debatir axúdache a ter pensamento crítico, a pensar máis alá, e a ter unha opinión fundamentada e non dicir cousas por dicir”.

El premio confirma el buen momento del IES do Milladoiro y refuerza el sentimiento de pertenencia del alumnado. "Estamos moi contentos de estudar alí e moi orgullosos do noso centro", afirma Lena, que, junto a sus compañeros de debate, espera con ganas el merecido premio que trae consigo el triunfo en la competición: un fin de semana multiaventura en Portugal.