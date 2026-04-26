Melide despide con éxito unha Foliada que volveu ateigar as rúas de música e tradición
A vila pecha este domingo a 19ª edición da cita cos concertos de Felisa Segade e Tiruleque como colofón final
Melide despide este domingo con grande éxito a súa 19ª Foliada, unha cita que volveu converter a vila nun punto de encontro arredor da música tradicional galega. O segundo día da programación continúa a ateigar as rúas, cunha gran asistencia de visitantes e veciñanza que participa nas diferentes actividades deseñadas para todos os públicos.
A Mostra de Artesanía e Instrumentos, instalada na Praza do Convento, permanece aberta ata as 19.00 horas e segue a ser un dos principais focos de atracción da xornada. O espazo reúne propostas vinculadas á elaboración de instrumentos tradicionais e á artesanía vencellada á cultura popular galega.
Durante a mañá celebrouse no Salón de Plenos do Concello a presentación musicalizada do libro ‘O violín que trae o vento’, de Adrián Méndez, nun acto no que participou a edil de Política Social, Carmen Liñeira. A obra relata a vida de Modesta Fernández, máis coñecida como A cega de Noceda, violinista da Fonsagrada e figura ligada á memoria musical tradicional.
O libro conta coa colaboración de Xulia Feixoo e Begoña Riobó, así como cunha parte musical na que participaron Pärbo, As Cegas de Ouselle, Caldo, Caamaño&Ameixeiras, Abril e Carmen&Marcos.
As rúas tamén se encheron de ambiente coa Banda de Gaitas de Ortigueira, que percorreu a vila acompañada de xigantes e cabezudos e actuou posteriormente na Praza do Convento. Pola súa banda, a sesión vermú celébrase na Praza das Ichoas a cargo de Irmaus da Raia Seca.
A programación continúa pola tarde coa actuación dos Monifates, dirixida ao público máis novo na Praza do Convento. A proposta ten un enfoque didáctico e busca achegar á rapazada a riqueza e variedade da música e da instrumentación tradicional galega, mesturada co baile e coas historias dos seus personaxes.
Tamén haberá xogos populares interxeracionais dirixidos pola Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional e a Mostra de Baile Tradicional con Cantigas e Frores.
O broche final desta edición chegará coa música de Felisa Segade, ás 19.00 horas na Praza das Coles, e de Tiruleque, ás 21.00 horas, que poñerán o peche a dous días nos que Melide volveu reivindicarse como unha das grandes citas da música tradicional en Galicia.
A Foliada, organizada arredor da música, o baile, os cantos de taberna, o serán, a artesanía e as propostas familiares, naceu no ano 2005 da man da Asociación Cultural e Musical O Castelo e consolidouse co paso dos anos como unha celebración de referencia. O alcalde, José Manuel Pérez, xa destacara na presentación da programación o papel da entidade como artífice dunha cita que “tomou forma no ano 2005” ata converterse nun referente da cultura popular galega.
Pola súa banda, Carmen Liñeira subliñara que os cantos de taberna, o serán, as mostras de baile tradicional e a mostra de artesanía son “os ingredientes perfectos” para que a Foliada siga funcionando con éxito ano tras ano. Esta fin de semana, Melide volveu confirmalo coas rúas cheas e a tradición como protagonista.
