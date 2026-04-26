TRADICIÓN
Melide vibra coa Foliada: artesanía, gaitas e concurso de cantos de taberna
Os premios foron para Cada quen dun lar, Nós ó noso e The Ca-ra-cas
Melide viviu a súa primeira mañá de Foliada. As rúas e os bares enchéronse de xente nunha xornada cargada de música, baile tradicional e unha Mostra de Artesanía e Instrumentos, na Praza do Convento.
A rúa tamén estivo animada co desfile de xigantes e cabezudos e coa música de Os Treboeiros de Muimenta.
Na exposición artesanal participan 14 expositores que ofertan desde instrumentos de percusión, gaitas e zanfonas ata traxes tradicionais. O domingo volverá a abrir de 11.00 a 19.00 horas.
Pola tarde, Manu Seoane impartiu un obradoiro de baile e a Marcha Gaiteira percorreu as rúas de Melide ata o centro da festa, na Praza das Coles, onde tivo lugar o Serán. Á noite celebráronse os concertos dos Carecos e Os D’Abaixo.
Concurso de Cantos de Taberna
Un dos pratos fortes da xornada foi 15º Concurso de Cantos de Taberna, no que participaron 21 grupos que percorreron os bares da zona antiga de Melide.
O primeiro premio foi para Cada quen dun lar, o segundo para Nós ó noso e o terceiro para The Ca-ra-cas. As formacións galardoadas recibiron unha cesta de produtos locais.
No acto de entrega participaron os edís Carme Liñeira, Xosé Igrexas e José María Santín.
A Foliada de Melide continúa toda a fin de semana cun amplo programa de actividades.
