INDUSTRIA

O BNG leva á Deputación a batalla contra a macroplanta de biogás da Laracha

Pide o apoio de todos os grupos para elaborar unha declaración institucional

Concentración de veciños en contra da planta de biogás da Laracha. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

A Laracha

O grupo provincial do BNG na Deputación da Coruña defenderá no pleno do mércores, 29 de abril, unha moción para manifestar a oposición ao proxecto de macroplanta de biogás promovido pola empresa Aratel no lugar de Vista Alegre, na parroquia de Soandres (A Laracha), e instar a Xunta de Galiza a denegar a súa autorización ambiental.

A formación nacionalista solicitará, ademais, o apoio do resto dos grupos para converter a iniciativa nunha declaración institucional da corporación provincial, como mostra de apoio á veciñanza afectada e de compromiso coa defensa do territorio.

Incompatíbel co medio natural

Considera que o proxecto, na súa configuración actual, resulta incompatíbel coa protección do medio natural, dos recursos hídricos e do benestar da poboación.

Entre os principais impactos sinala a ocupación de máis de 95.000 metros cadrados de solo rústico nas proximidades do río Anllóns; o tratamento de 65.000 toneladas anuais de residuos —incluíndo subprodutos animais SANDACH de categoría 2—; a circulación diaria dunha ducia camións por vías locais; o consumo de 1,5 millóns de litros de auga ao ano procedentes do propio río; e a localización da planta a menos de 300 metros de núcleos habitados, con afeccións acreditadas en termos de ruído e cheiros. "Todo isto a cambio dun máximo de 10 empregos directos", sinalan dende o BNG.

Ausencia de normativa

A iniciativa tamén denuncia a ausencia dunha normativa específica en Galicia que regule a implantación e funcionamento deste tipo de instalacións, o que, segundo o BNG, xera inseguridade xurídica e ambiental para as comunidades afectadas, en contraste con outros territorios que xa contan cun marco regulador propio.

Denegar a autorización ambiental

Asemade, a moción recolle a petición á Xunta de Galiza de non declarar o proxecto de interese estratéxico nin aplicar mecanismos de aceleración administrativa; de denegar a autorización ambiental á vista das afeccións recoñecidas polo propio promotor; e de elaborar con carácter inmediato unha normativa específica para as plantas de biogás, paralizando mentres tanto a tramitación de proxectos semellantes que poidan xerar impactos significativos.

De aprobarse, o acordo será trasladado ao Goberno da Xunta, ao Parlamento, ao Concello da Laracha e ás asociacións veciñais afectadas.

