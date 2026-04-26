El campo impulsa la llegada de población extranjera a concellos del entorno de Santiago

El sector agroganadero se está consolidando como una puerta de entrada laboral y demográfica para la población extranjera. Las estadísticas muestran que los vecinos foráneos han ganado peso en todos los concellos del entorno de Santiago durante la última década, pero, según constata el Instituto Galego de Estatística (IGE), los mayores repuntes se registran en municipios donde la ganadería y la actividad agroalimentaria marcan el pulso económico local.

El caso más destacado es Melide, que pasa del 2,88% de población extranjera en 2015 al 9,21% en 2025. Su papel como cabecera de comarca, una economía vinculada al sector agropecuario y forestal y el tirón del Camino de Santiago ayudan a explicar que sea uno de los municipios del cinturón compostelano con mayor proporción de vecinos extranjeros.

También sobresale Ordes, que sube del 3,55% al 8,65%. Es un municipio de carácter agroganadero, con actividad vinculada al tejido productivo del interior de la provincia. La necesidad de mano de obra en explotaciones y servicios asociados al rural explica parte de este crecimiento, aunque, como apunta la concejala de Emprego, Susana García, también el sector servicios —particularmente la hostelería— contrata cada vez más mano de obra extranjera en un concello en el que en los dos últimos años se han establecido sobre todo venezolanos y cubanos.

Algo similar ocurre en Santa Comba, que pasa del 1,43% al 6,50%. El concello tiene una fuerte tradición agroganadera, pero son las empresas del sector forestal las que están logrando atraer un mayor porcentaje de trabajadores extranjeros. Lo confirma el alcalde, Alberto Romar, que incide en el peso del colectivo peruano, empleado en empresas de prefabricados, industrias de mediano tamaño, firmas de construcción, explotaciones ganaderas y en el sector de los cuidados, muy feminizado.

La misma tendencia se observa en otros concellos de perfil agroganadero o agroalimentario. Lalín pasa del 4,96% al 9,29% y se sitúa como el municipio con mayor porcentaje de población extranjera en 2025. También Silleda, MazaricosArzúa o A Estrada suman vecinos foráneos en un contexto marcado por oportunidades de empleo en sectores donde cada vez resulta más difícil cubrir puestos con población local.

Santiago, por encima de la media gallega

Frente a esta dinámica, el crecimiento de Santiago y de los concellos más próximos responde a una lógica más urbana y diversificada. La capital gallega pasa del 3,79% al 8,16%, con un incremento de 4,37 puntos, impulsada por su condición de centro administrativo, universitario, sanitario, turístico y de servicios. También Ames y Oroso, con porcentajes del 6,47% y el 6,15% en 2025, reflejan el peso del área metropolitana compostelana como espacio residencial y laboral.

En el conjunto de Galicia, el porcentaje de población extranjera asciende al 6,4%, con 174.494 foráneos a 1 de enero de 2025. Esa tasa autonómica sirve como referencia para medir la evolución comarcal, ya que, como ocurre en el cinturón compostelano, muchas zonas que hace una década presentaban cifras modestas superan ahora con claridad la media gallega. Es el caso de otras comarcas de perfil rural y ganadero, como Meira, Terra de Lemos o A Ulloa. También aumenta el peso de los vecinos foráneos en Xallas, que pasa del 1,12% al 5,67%.

Más extranjeros en Lugo y menos en Pontevedra

Al mismo tiempo, las ciudades y sus áreas metropolitanas siguen atrayendo población extranjera. Lugo y su comarca experimentan el mayor salto entre las áreas urbanas gallegas, al pasar del 4,13% al 8,41%. Les siguen A Coruña, que crece del 4,06% al 8,13%, y Ourense, del 3,96% al 7,93%.

Santiago también supera la media autonómica, al avanzar del 3,41% en 2015 al 6,64% en 2025. Por debajo de la media gallega se quedan Ferrol, con un 5,27%, y Pontevedra, con un 5,11%. Vigo, con un 6,54%, se sitúa ligeramente por encima del promedio autonómico, aunque su incremento en la última década es más moderado que el de Lugo, A Coruña u Ourense.