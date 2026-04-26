SUSTO
Registrado un seísmo de magnitud 2,6 con epicentro en Ponteceso
No causó daños pero el temblor fue percibido por vecinos de varios municipios
Ponteceso
El Instituto Geográfico Nacional informó al 112 Galicia de un temblor de magnitud 2,6 con epicentro en el municipio coruñés de Ponteceso.
El seísmo se registró a las 22.39 horas del sábado y varios particulares contactaron con el 112 Galicia minutos antes de las 23.00 horas para señalar que lo habían sentido.
Uno de ellos, que llamó desde el municipio vecino de Cabana de Bergantiños, indicó que se había notado en diversas zonas de la comarca.
No obstante, en el Centro Integrado de Atención a las Emergencias no se registraron daños por este terremoto.
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