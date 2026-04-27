Cee refuerza su estrategia promocional como Destino Turístico Inteligente

El Concello de Cee sigue avanzando en su plan de promoción turística a través de nuevos proyectos impulsados desde el Gobierno central.

Este lunes se desplazará a la localidad un equipo de profesionales para desarrollar un proyecto audiovisual que incluirá diez de los enclaves y espacios turísticos más destacados del municipio.

La iniciativa, promovida por Segittur, ente del Ministerio de Industria y Turismo, se enmarca dentro de los programas de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, de la que forma parte el municipio ceense.

Testimonios

Además, según informó la alcaldesa, Margot Lamela, Cee ha sido seleccionado también para formar parte del proyecto Interferencias, promovido por el Ministerio de Cultura. Una iniciativa que servirá para promocionar el municipio a partir de más de una veintena de testimonios de vecinos y vecinas, que serán recogidos el próximo mes.

Unos testimonios que quienes visiten la localidad podrán escuchar a través unos códigos QR incorporados a placas de porcelana que se distribuirán por lugares emblemáticos del municipio.