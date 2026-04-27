El Cuponazo de la ONCE deja en Arca un premio de 40.000 euros

El Cuponazo de la ONCE ha dejado en O Pedrouzo (O Pino) un premio de 40.000 euros en el sorteo celebrado el pasado viernes. La suerte llegó a la localidad de O Pino de la mano de María del Pilar Mosquera Paz, vendedora de la ONCE, que repartió el premio desde su punto de venta situado en plena N-547, junto al supermercado Día.

“Estoy contentísima. Y eso que a mí no me tocó nada”, señala la mujer, feliz por haber llevado la suerte a la parroquia de Arca. La vendedora explica que resulta imposible saber quién es la persona afortunada, ya que se trata de una zona con mucho tránsito tanto de vecinos como de peregrinos que hacen el Camino de Santiago y el cupón fue expedido a través de terminal.

Poco más de un año trabajando en la ONCE

María del Pilar lleva 16 meses trabajando en la ONCE, después de una larga trayectoria profesional de 20 años en un supermercado. Reconoce que siempre le ha gustado el trato con el público y que procura atender a cada persona “con una sonrisa”. Hace treinta años, un accidente de tráfico le dejó como secuela una discapacidad que afecta a sus piernas, pero hoy se muestra “contentísima” con su trabajo en la organización.

Este es el primer premio importante que da, aunque el año pasado repartió 3.000 euros en Meixonfrío.

Vende en Santiago, Ames, Padrón y O Pino

Actualmente, Pilar está cubriendo una baja y recorre diferentes puntos de venta a lo largo de la semana. Los lunes trabaja en el centro comercial As Cancelas, en Santiago; los martes, en Costa Vella; descansa miércoles y jueves; los viernes atiende en Arca; los sábados se desplaza a Milladoiro, y los domingos está en la feria de Padrón. "Y todos me gustan", concluye entre risas.