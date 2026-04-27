Rois honra al hostelero José Luis Franco y al creador Gabi García en sus Festas do Santo Isidro

El Concello de Rois celebrará el viernes 15 de mayo el día grande de las Festas do Santo Isidro Labrador combinando tradición, reconocimientos y propuestas de ocio a lo largo de toda la jornada. Además, el hostelero José Luis Franco Pérez recibirá el homenaje Santo Isidro Labrador por su trayectoria al frente de la taberna A Carballeira, mientras que ejercerá de pregonero el creador de contenido Gabi García Calvo.

Los actos comenzarán a las nueve de la mañana con el lanzamiento de bombas de palenque y con una alborada en Urdilde y Rois a cargo del Obradoiro de Cultura Tradicional Chorima. A las 13.00 horas se celebrará la misa solemne cantada en la iglesia parroquial de San Mamede de Rois. A partir de las 14.00 horas se desarrollarán en el pabellón de Rois los actos centrales de la fiesta. El alcalde, Ramón Tojo Lens, será el encargado de presentar el evento, en el que intervendrá el citado pregonero, vecino además del municipio. En el mismo acto se entregará el premio al cartel anunciador de las fiestas, que en esta edición corresponde a la obra de María Dolores Busto Beade.

Tributo hostelero

El momento principal será el homenaje Santo Isidro Labrador a José Luis Franco Pérez, regente de la taberna A Carballeira, en la parroquia de Sorribas. El establecimiento abrió sus puertas en el año 1979 y desde entonces mantiene una actividad continuada vinculada a la vida del entorno. A lo largo de más de cuarenta y cinco años, José Luis Franco desarrolló su trabajo en este negocio familiar, que se consolidó como lugar de encuentro para la vecindad y como espacio de relación social en el medio rural.

Tras los actos institucionales, a las 15.00 horas, se celebrará la comida popular en el polideportivo de Rois. Las personas interesadas en asistir deberán retirar su entrada en el Concello de Rois hasta el 11 de mayo, previo pago en la entidad bancaria. El precio será de 15 euros para vecinos y vecinas de Rois, 10 euros para niños y niñas del municipio de 10 años o menos y 30 euros para personas no empadronadas. La programación de la tarde continuará en el recinto del CPI Plurilingüe Os Dices, donde habrá una sesión de música y animación con actuación de Antonio Barros e Ialma. El espacio contará también con hinchables, juegos y talleres dirigidos a diferentes edades. A partir de las 23.00 horas, el campo de la fiesta acogerá la verbena con la orquesta Saudade y la disco móvil Apocalipsis.

Premio deportivo

Las fiestas del Santo Isidro incluyen también citas deportivas en fechas próximas al día grande. El sábado 9 de mayo se celebrará el XIX Premio Ciclista do Santo Isidro, Trofeo Suso Blanco Villar, a partir de las 16.00 horas, con participación de las categorías cadete y júnior, tanto en modalidad masculina como femenina.

El domingo 17 de mayo tendrá lugar la VII Andaina do Santo Isidro Labrador, que coincide con la jornada das Letras Galegas. La salida está prevista para las 10.00 horas, con recogida de dorsales desde las 8.30 horas en el pabellón polideportivo de Urdilde. Las inscripciones deberán formalizarse a través de la página web www.emesports.es.

El Concello de Rois instalará un Punto Lila durante la celebración de la fiesta el viernes 15 de mayo, tras la experiencia de la edición anterior. Estará situado en una carpa a pie del campo de la fiesta y funcionará entre las 00.00 y las 3.00 h como espacio de información y apoyo. En él se ofrecerán recursos en materia de igualdad y atención confidencial ante posibles situaciones de acoso o agresión, con el objetivo de contribuir a que la celebración se desarrolle en un ambiente de respeto y convivencia.